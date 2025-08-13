EE.UU. emite alerta por riesgo de terrorismo en México y advierte sobre la CDMX

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para México en la que, por primera vez, incorporó el riesgo de violencia terrorista como una de las principales amenazas para sus ciudadanos que visiten el país.

En el documento oficial, el Departamento de Estado advirtió que “existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México”, además de señalar la prevalencia de otros delitos graves como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos.

Estados con mayor riesgo

La actualización clasificó a las entidades mexicanas en diferentes niveles de precaución:

Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Nivel 2 – Ejercer mayor precaución: La mayor parte del territorio nacional se encuentra en esta categoría.

Nivel 1 – Precauciones normales: Campeche y Yucatán se mantienen como las únicas entidades con este estatus.

Contexto de la advertencia

La inclusión de la amenaza terrorista ocurre en un momento de tensión diplomática, luego de que el gobierno estadounidense intensificara su postura frente a organizaciones criminales mexicanas, con propuestas para clasificarlas como entidades terroristas.

Por su parte, el gobierno de México ha rechazado cualquier intervención militar extranjera en su territorio, defendiendo su soberanía y reiterando que las acciones de seguridad corresponden exclusivamente a autoridades nacionales.

Relevancia para los viajeros

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse informados, evitar zonas de alto riesgo y seguir las recomendaciones de seguridad oficiales antes y durante su estancia en México.

