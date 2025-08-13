La CDMX se atasca de orgullo: rompen récord con la torta más grande del mundo

¡Tómala, Guinness! La Ciudad de México volvió a hacer historia —y a llenar estómagos— al preparar una torta de 90 metros de largo y más de una tonelada de peso durante la vigésima edición de la Feria de la Torta. Así como lo lees: lo que empezó como un antojo monumental terminó en récord.

"Estamos muy contentos porque logramos romper 90 metros de torta, casi una tonelada. La gente está muy contenta, yo creo que debe seguir, es tradicional y debe seguir muchos años apoyando a la economía nacional", aseguró Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza, entre mordida y mordida.

La torta midió 90 metros, lo que la coloca como única en el mundo / FB: @EvelynParraAlvarez|

La hazaña se armó en 2 minutos con 10 segundos, tiempo récord, cortesía de decenas de torteros profesionales que le pusieron de todo: arroz, mole, pierna, chuleta, pastor, bistec, frijoles, lechuga… y corazón. Tanta variedad, que si no saliste con antojo fue porque no fuiste.

Festival XL, antojo mundial

El evento arrancó a las 14:35 horas, cuando Parra cortó el listón para dar luz verde a la "operación torta colosal". Se estima que más de 5 mil personas fueron testigos del tortazo inaugural.

La alcaldesa Evelyn Parra participó en la preparación de la megatorta / FB: @EvelynParraAlvarez|

La Feria de la Torta, que se celebra del 13 al 17 de agosto en un horario de 10:00 a 22:00 horas, reúne a 90 expositores de todo México y de países como Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y República Dominicana. ¿Torta de mantarraya? ¿De jabalí? Aquí todo es posible.

Pero no todo es comida. La alcaldesa también prometió buena música. En el cartel figuran artistas como Alex Syntek, Zona Rica, Los Panchos, La Sonora Dinamita, Los Dandys y Los Yaguaru, además de un Tributo a José José (porque si alguien sabía de tragos... y de tragones, era El Príncipe).

La Feria de la Torta 2025 ya comenzó y trae buen cartel / Redes Sociales|

