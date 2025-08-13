EE. UU. incauta 700 mdd a Nicolás Maduro: “Esto es crimen organizado. No es diferente a la mafia"

El gobierno de Estados Unidos anunció la incautación de más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro, en una acción que incluye propiedades de lujo, vehículos, aeronaves y efectivo.

La fiscal general Pam Bondi detalló que entre los bienes decomisados se encuentran: “dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo”.

En entrevista con Fox News, Bondi señaló: “Esto es crimen organizado. No es diferente a la mafia y los activos relacionados con Maduro suman más de 700 millones en total que ya hemos incautado; aun así, su reinado de terror continúa”.

Más presión sobre Maduro

La incautación se produce en medio de un incremento de la presión internacional contra el presidente venezolano. Hace unos días, el gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura, una cifra récord en este tipo de casos.

De acuerdo con Bondi, agencias como la DEA han confiscado también toneladas de cocaína que vinculan directamente a Maduro y a miembros de su círculo cercano con redes internacionales de narcotráfico.



Impacto internacional

Este golpe financiero busca debilitar las operaciones del régimen y enviar un mensaje de que, según el gobierno de EE. UU., Maduro encabeza una red criminal con alcance transnacional. La noticia ha generado repercusiones en la región y mantiene en tensión las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas.

