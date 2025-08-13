Así será la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo: un altar que revive el mito mexica

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la Ofrenda Monumental 2025 que se instalará en el Zócalo será “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, propuesta del Colectivo Zion Art Studio, ganadora de la votación ciudadana realizada del 8 al 10 de agosto en la ,
En el proceso participaron 19 mil 597 personas, de las cuales 12 mil 691 eligieron este proyecto, lo que representa un 64.32 % del total de votos.
Una travesía al corazón del México antiguo
La propuesta recreará el mítico recorrido de los pueblos mexicas desde Aztlán hasta Tenochtitlan, convirtiendo el Zócalo en un espacio inmersivo y simbólico. Desde las cuatro entradas peatonales, el público podrá experimentar el peregrinaje hacia una ofrenda escalonada, presidida por Tonantzin, la Diosa Madre, encargada de convocar la celebración para despedir a las almas de los guerreros de México-Tenochtitlan.
La instalación también rendirá homenaje a figuras como la Reina Roja, elaborada en jade y malaquita; Cuerauáperi, relacionada con el agua del lago de Pátzcuaro; e Ixmucané, símbolo de fuego y sabiduría maya. A estos elementos se sumarán mujeres, hombres y niños en chinampas portando ajolotes, jaguares, guajolotes, cacao, maíz e ixtle, en un recorrido que acompaña a Huitzilopochtli hacia el Mictlán, con versos y cantos de Nezahualcóyotl.
Fechas y acceso
La Ofrenda Monumental estará abierta al público del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones oficiales del Día de Muertos.
Este montaje busca fusionar tradición y arte contemporáneo, ofreciendo una experiencia cultural única que enaltece una de las festividades más importantes del país.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La CDMX se atasca de orgullo: rompen récord con la torta más grande del mundo