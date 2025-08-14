Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por declaraciones sobre Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió a Hunter Biden que, de no retractarse públicamente de sus recientes declaraciones, procederá con una demanda por más de USD 1 000 millones (unos 855 millones de euros) por supuestos daños a su reputación.

En una carta enviada el 6 de agosto, el abogado de Trump, Alejandro Brito, calificó las palabras de Biden como “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”, argumentando que han provocado un “perjuicio financiero y reputacional abrumador” para la primera dama.

Las declaraciones de Hunter Biden surgieron durante una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, en la que aseguró que el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein fue quien presentó a Melania entonces modelo con Donald Trump.

Cuestionado sobre la advertencia legal, Biden respondió con un rotundo: “Al diablo con eso” y defendió que su versión se basa en información publicada previamente por medios como The New York Times y en entrevistas del escritor Michael Wolff, donde se menciona que Epstein se atribuyó haber presentado a la pareja.

El hijo del presidente también ironizó sobre el monto exigido: “Creen que USD 1 000 millones me van a asustar”, insinuando que la amenaza legal busca distraer de otros asuntos.

Versiones oficiales señalan que Melania y Donald Trump se conocieron en 1998, durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York, por medio del agente de modelos Paolo Zampolli.

Este episodio se produce en medio de la atención mediática que siguen generando los llamados “archivos Epstein”, cuya divulgación total aún no ha sido autorizada. Aunque Donald Trump prometió publicarlos, el FBI y el Departamento de Justicia indicaron en julio que no han encontrado listas incriminatorias relacionadas con el caso.

