Simifest 2025 regresa con todo: cartelazo, precios y sede más grande

Si algo le gusta al Dr. Simi, además de bailar y tirar peluches, es hacer las cosas bien. Después del éxito rotundo de la primera edición, el SimiFest vuelve en 2025 con más bandas, más sorpresas y una sede con mayor capacidad: el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“El festival es el único que conozco que está hecho para ayudar. Cada boleto lo hacemos una bomba de vida”, dijo Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, durante la conferencia de prensa donde se presentó el line-up.

Y sí, no exageró. Además de los beats, el evento tiene un fin social: parte de lo recaudado se destina a la Fundación Simi Planeta, dedicada a causas ambientales. Es decir, vas a perrear con causa.

SimiFest 2025 cambia de sede, ahora al Autódromo Hermanos Rodríguez / Redes Sociales|

¿Quiénes estarán en el SimiFest 2025?

La receta musical para este año está bien surtida:

Empire of the Sun

Roosevelt

Leon Bridges

Caloncho

Roomo

Matías y Daniel

Maribou State

Simpson Ahuevo

Life on Planets

Rubio

Darius

Drama

Rosas

Rhye

Lewis OfMan

Go Golden Junk

Habrá dos escenarios y se espera una asistencia de hasta 25 mil personas.

Empire of the Sun encabezará el carte de este año del SimiFest 2025 / Redes Sociales|

¿Cuándo y dónde será el SimiFest?

Anota la fecha y compra paracetamol para la cruda:

🗓 Sábado 29 de noviembre de 2025

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Precios del Simifest 2025

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. Aplica la dosis que tu cartera tolere:

Acceso General : $1,647.00 mxn

Zona Preferente : $2,867.00 mxn

Acceso VIP: $4,270.00 mxn

Así que ya sabes: si amas la música, los peluches voladores y ayudar al planeta, este festival es para ti. Nos vemos en el SimiFest, con receta… pero sin moderación.

Los boletos ya están disponibles y no habrá fases de comprar / Redes Sociales|

