Pemex reporta retrasos en distribución de gasolina en CDMX y Edomex: esto debes saber

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una afectación temporal en la distribución de gasolina en la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México. Esta situación ha generado reportes de desabasto en localidades como Milpa Alta, Chalco y Coapa, donde automovilistas alertaron en redes sociales sobre la falta de combustible.

La paraestatal atribuyó la interrupción al impacto de trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y una disponibilidad reducida de autotanques, lo que limitó la entrega de combustible a las estaciones afectadas.

Medidas inmediatas de Pemex

Para contrarrestar el problema, Pemex anunció que en las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá aumentar la operación y normalizar el abasto en las zonas afectadas.

¿Qué significa para los usuarios?

Pobladores de zonas como Milpa Alta, Chalco y Coapa han reportado desabasto, lo que ha generado preocupación sobre posibles aumentos en el precio del combustible en gasolineras vecinas.

La medida de enviar más unidades refuerza el compromiso de Pemex para responder con rapidez ante fallas logísticas y asegurar el abastecimiento.

