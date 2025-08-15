Muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente causado por un alce

Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017, falleció a los 30 años tras sufrir un accidente automovilístico en la región de Tver, en julio de 2025. Un alce irrumpió en la carretera, donde viajaba como copiloto junto a su esposo, provocándole un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad.

Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis, misma que confirmó la triste noticia de su deceso en sus redes sociales

Ingresada en el Instituto de Investigación Sklifosovsky en Moscú, Alexandrova fue tratada en cuidados intensivos, pero falleció el 12 de agosto de 2025 tras varias semanas de lucha por su vida.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Más allá de su trayectoria en el mundo del modelaje dónde fue primera finalista en Miss Rusia 2017 y representó al país en Miss Universo 2017, Alexandrova era reconocida por su sólida formación académica: licenciada en Finanzas y Crédito, egresada de la Escuela Superior de Cine y Televisión “Ostankino” y con un título en Psicología. Su vocación como terapeuta de psicodrama y su trabajo con la agencia Modus Vivendis también formaban parte de su legado.

Un alce irrumpió en la carretera, donde viajaba como copiloto junto a su esposo



Las reacciones no se hicieron esperar: la organización Miss Universe y su agencia destacaron su nobleza, belleza y fuerza espiritual, mientras que sus redes sociales se inundaron de tributos afectuosos que reflejan el vacío que deja en quienes la conocieron.

