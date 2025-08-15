¡No pierdas tiempo! Así recibirás tu Constancia de Situación Fiscal automáticamente cada mes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado una nueva funcionalidad en su plataforma SAT ID, permitiendo a los contribuyentes recibir su Constancia de Situación Fiscal (CSF) mensualmente durante un año.

Pasos para activar el envío mensual de la CSF:

Ingresa a satid.sat.gob.mx y selecciona la opción "Constancia de Situación Fiscal con CIF".

Proporciona tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correo electrónico.

Captura el código CAPTCHA y el código recibido en tu correo electrónico.

Adjunta una identificación oficial vigente.

Graba un video siguiendo las indicaciones del sistema.

Firma digitalmente la solicitud



Realiza la solicitud de tu CSF y marca la casilla:

✅ Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica.



Al completar estos pasos, recibirás tu CSF en formato PDF con Cédula de Identificación Fiscal (CIF) directamente en tu correo electrónico cada mes durante un año.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La CSF es un documento oficial emitido por el SAT que contiene información fiscal del contribuyente, incluyendo:

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR.

RFC, CURP y nombre completo.

Domicilio fiscal registrado.

Régimen fiscal y obligaciones.

Este documento es esencial para diversos trámites fiscales y administrativos.

