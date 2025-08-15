VIDEO: ¡Monja Challenge! Tulancingo supera a Tampico con nuevo récord en juntar todo un convento

Tulancingo ya tiene nuevo récord nacional… y no, no es por tacos ni por danzantes. Es por ¡monjas! La Feria de Tulancingo se convirtió en el convento más prendido del país con el viralísimo Monja Challenge, un evento que combinó lo mejor del horror, el perreo y la velocidad del Tagada.

El reto, que consiste en disfrazarse como el personaje de ‘La Monja’ y subirse al juego mecánico Tagada Shaker It, reventó su propio récord: mil 104 personas caracterizadas se lanzaron a bailar y sacudirse al ritmo del remix de Las Monjitas del grupo Exterminador. Así, se dejó atrás la anterior marca impuesta en la Feria de Santa Rita 2025, donde “solo” 927 monjitas lo intentaron en Tampico.

Ya es clásico que en el juego mecánico Tagada Shaker It esté una monja bailando / Redes Sociales|

El convento más divertido del país

La cita fue el pasado jueves 14 de agosto en el recinto ferial. Desde tempranito, cientos llegaron con túnica negra, velo blanco, máscara y su mejor cara demoníaca para entrarle al reto. Espectaculares García, la empresa detrás del evento, se encargó de organizar esta edición del Monja Challenge que ya se volvió tradición en ferias de todo el país.

El nuevo récord se logró gracias a mil 104 personas disfrazadas, ya que participaron desde niños hasta adultos y todo en un ambiente de fiesta y de terror a la vez.

La Feria de Tulancingo reunió a mil 104 Monjas para romper el récord / Redes Sociales|

Un Tagada con espíritu (festivo)

Aunque el personaje de ‘La Monja’ se originó para infundir miedo, en Tulancingo lo convirtieron en sinónimo de fiesta. Las y los asistentes bailaron, cantaron y se treparon al Tagada como si no hubiera juicio final.

Los más peques fueron parte esencial, subiéndose al juego con ayuda de sus papás, demostrando que hasta los sustos pueden tener su lado adorable. Con esta locura colectiva, Tulancingo no solo rompió récord, también se coronó como la capital nacional de las monjitas fiesteras.

El ambiente estuvo lleno de fiesta y de terror al mismo tiempo / Redes Sociales|

