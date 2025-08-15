“Tormenta negra” en México: esto es lo que realmente significa y cómo se mide la lluvia

Aunque el término “tormenta negra” es poco conocido fuera del sudeste asiático, recientemente se convirtió en motivo de alerta máxima para Hong Kong y otras regiones de China. Este fenómeno provocó lluvias sin precedentes y cortes de servicios, lo que despierta la pregunta sobre su ocurrencia en países como México.

El término “tormenta negra” no se refiere a una tormenta con color oscuro / iStock|

¿Qué es la “Tormenta Negra”?

El término “tormenta negra” no se refiere a una tormenta con color oscuro, sino a una alerta meteorológica de máxima intensidad utilizada exclusivamente en Hong Kong. Se activa cuando las precipitaciones alcanzan o superan los 70 milímetros por hora, lo que equivale a 70 litros de agua por metro cuadrado en un solo período de 60 minutos.

El país utiliza un semáforo por colores para clasificar la intensidad de las precipitaciones / iStock|

¿Por qué se activa esta alerta?

Se produce cuando se combinan condiciones extremas de humedad, presión atmosférica y aire cálido, generando lluvias torrenciales que exceden la capacidad de drenaje urbano, provocando inundaciones flash, cortes de tráfico y daños estructurales.

¿Podría ocurrir una tormenta similar en México?

Aunque en México no usan la denominación “tormenta negra”, eventos climáticos similares sí ocurren durante la temporada de lluvias:

El semáforo por lluvias en la Ciudad de México incluye niveles que van desde amarillo (lluvias ligeras) hasta púrpura , que alerta sobre precipitaciones superiores a 70 litros por metro cuadrado , comparables a las que provocaron la alerta negra en Hong Kong

En zonas afectadas por ciclones o frentes fríos, se registran episodios de lluvias extremas que pueden generar inundaciones y desbordamientos, aunque la infraestructura y protocolos suelen ser distintos a los de ciudades asiáticas.

El semáforo por lluvias en la Ciudad de México incluye niveles que van desde amarillo hasta púrpura / Protección Civil CDMX|

Prevención y recomendación

Monitoreo constante de pronósticos y avisos meteorológicos locales.

Evitar desplazamientos innecesarios en zonas inundables o durante horas de lluvia extrema.

Tener medidas de contingencia: mantener lámparas, víveres y rutas de evacuación claras.

En caso de alertas, seguir indicaciones gubernamentales y activar protocolos de refugio o evacuación.

