¿Hasta cuándo? Mexicali suma 14 récords de calor en un solo verano

Mexicali está en llamas —y no en sentido figurado—. Este 13 de agosto, la capital de Baja California registró 48.7 grados centígrados, superando la marca de 48.6 que se mantenía desde 2020. Con ello, ya suman 14 días en este verano que han roto récords históricos de temperatura, según datos de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque el calor es un viejo conocido de la región, este año ha sido particularmente cruel. La intensidad y la persistencia con que se presentan las altas temperaturas han puesto en jaque a la población, y cada nuevo día trae consigo la posibilidad de romper otra marca.

Ya van para 15 días que las temperaturas no bajan en la ciudad / FREEPIK|

¿Hasta dónde llegará el termómetro?

El nuevo máximo histórico registrado para el 13 de agosto se une a una lista creciente de días que han desbancado las cifras del pasado. El verano de 2025 se perfila como uno de los más extremos jamás vividos en Mexicali.

Y aunque el dato de ayer llama la atención, el verdadero infierno se vivió el 7 de agosto, cuando se midieron 52.7 grados centígrados, la temperatura más alta del año hasta ahora.

El verano de 2025 se perfila como uno de los más extremos / Redes Sociales|

Una tendencia que preocupa

La situación no es una coincidencia ni un fenómeno aislado. Autoridades meteorológicas llevan un monitoreo constante de los registros, y han confirmado que los picos de calor se están presentando con más frecuencia y en intervalos cada vez más cortos.

Lo que antes se rompía una vez cada varios años, ahora se supera varias veces en un mismo mes.

Mientras los récords caen uno tras otro, las recomendaciones se repiten: hidratarse, evitar la exposición al sol, proteger a personas vulnerables y no dejar a nadie dentro de vehículos. Pero más allá de eso, crece la necesidad de generar estrategias reales para mitigar los efectos del cambio climático, que ya no es un problema del futuro, sino un desafío del presente.

Lo mejor es hidratarse y evitar la exposición al sol / FREEPIK|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAE EXMÁNAGER DE GERARDO ORTIZ: 4 AÑOS DE CÁRCEL POR LAVAR DINERO DEL CJNG