Cae exmánager de Gerardo Ortiz: 4 años de cárcel por lavar dinero del CJNG

El que fuera uno de los nombres más poderosos en la industria del regional mexicano, José Ángel del Villar, acaba de caer. El productor musical y exmánager de Gerardo Ortiz fue sentenciado en Estados Unidos a 4 años de prisión por violar leyes antinarcóticos, tras comprobarse que sostuvo negocios con un personaje clave del narcotráfico.

Además de la condena, el empresario tendrá que desembolsar 2 millones de dólares como parte del castigo impuesto por la Corte. Todo esto ocurre luego de que el propio Gerardo Ortiz —famoso por sus narcocorridos— testificara en su contra.

Acusado por vínculos con un operador del CJNG

Del Villar fue condenado el pasado 27 de marzo por realizar transacciones con Jesús 'Chucho' Pérez Alvear, un promotor musical señalado por las autoridades estadounidenses como lavador de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Cuinis.

Dichos vínculos violan la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), la cual prohíbe explícitamente que ciudadanos o empresas estadounidenses tengan relaciones comerciales con personas ligadas al crimen organizado internacional.

De disquero exitoso a preso federal

Ángel del Villar era considerado un pez gordo dentro del negocio de la música. Fundador y CEO de la disquera Del Records, representó a artistas como Gerardo Ortiz y fue impulsor de eventos y conciertos en todo el país. Su ascenso fue meteórico, pero su caída, escandalosa.

El productor fue arrestado en junio de 2022 junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment. La acusación detalla que en abril de 2018 un músico firmado por Del Records participó en un concierto promovido por Pérez Alvear, violando así las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Del éxito a la conspiración

Fue en 2023 cuando Del Villar se declaró culpable por “conspiración para realizar transacciones relacionadas con el narcotráfico”. Con esa admisión, el empresario aceptó su papel en una red que, según investigaciones, usaba conciertos y artistas para lavar dinero del narco.

Por ahora, las autoridades continúan vigilando otras conexiones de la industria del entretenimiento con figuras del crimen organizado, un tema que, aunque incómodo, parece lejos de terminar.

