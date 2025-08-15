VIDEO: Fuerte incendio en Iztacalco: bodega de colchones arde y rescatan a un pato

Un incendio de proporciones considerables se registró la tarde de este jueves en una bodega ubicada en Chimalpopoca y Avenida del Recreo, en la colonia Los Reyes, alcaldía Iztacalco. El siniestro consumió cerca de 600 metros cuadrados de una fábrica que almacenaba material para la elaboración de colchones.

"Trabajamos en la extinción de un punto de incendio al fondo de la bodega", informó Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, a través de su cuenta de X.

Tras más de una hora de maniobras, los bomberos lograron controlar las llamas y se mantienen en labores de enfriamiento para evitar una reactivación. Sin embargo, el incidente dejó una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros, lo que obligó al Sistema de Monitoreo Atmosférico a emitir una alerta por la calidad del aire.

Las llamas se podían ver desde kilómetros a la redonda / Redes Sociales|

Cierre de vialidades y alerta por humo

El Centro de Orientación Vial de la SSC anunció el cierre total de la circulación en Avenida del Recreo entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente. “Pedimos a la ciudadanía evitar la zona y tomar como alternativa vial Plutarco Elías Calles y Francisco I. Madero”, instaron las autoridades.

En el lugar, al menos dos bomberos fueron atendidos por intoxicación debido a la exposición prolongada al humo. Además, una motocicleta y un autobús de pasajeros quedaron envueltos en llamas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Las autoridades cerraron las vías para agilizar los servicios de emergencia / Redes Sociales|

El héroe inesperado: un pato

En medio del caos, policías auxiliares de la SSC encontraron y rescataron a un pato que se encontraba escondido y visiblemente asustado dentro de la bodega incendiada. El ave fue entregada a la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó que no hubo heridos ni víctimas humanas, y que los esfuerzos continúan para garantizar que el fuego no resurja en los inmuebles aledaños.

Continúa el apoyo de paramédicos del #ERUM y policías de la #SSC, para sofocar el incendio registrado esta tarde en @IztacalcoAl. pic.twitter.com/Vo5RT9yUh2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HAY CONTINGENCIA AMBIENTAL ! REVISA EL HOY NO CIRCULA SABATINO DEL 16 DE AGOSTO DE 2025