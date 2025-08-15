¿Hay Doble Contingencia Ambiental? Revisa el Hoy No Circula Sabatino del 16 de agosto de 2025

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este sábado 16 de agosto de 2025 o te podrías llevar una infracción o ir al corralón.
¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?
Este sábado 16 de agosto la contingencia ambiental no está contemplada, pero aún así NO podrán circular todos los vehículos con holograma 1 y 2 y con placas impar (1, 3, 5, 7 y 9) así como vehículos foráneos y permisos.
Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 1, holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.
Y el horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex es de las 05:00 a las 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?
En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113 pesos.
¿Cómo sé si mi vehículo circula?
Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán Cuautitlán
- Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
