Sarampión en México: ¿Quiénes deben aplicarse vacuna de refuerzo?

Ante el registro de brotes de sarampión en distintas regiones, autoridades de salud reforzaron la información sobre el esquema de vacunación vigente en México y los grupos de población que sí deben aplicarse una dosis de refuerzo. La recomendación no es generalizada y depende del historial de vacunación, edad y nivel de riesgo de cada persona.

Esquema básico de vacunación contra el sarampión

En México, la protección contra el sarampión se basa en la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra rubéola y parotiditis. El esquema completo consta de dos dosis: la primera se aplica al año de edad y la segunda entre los 18 meses y los seis años, generalmente al ingresar a la educación primaria. Quienes cuentan con este esquema se consideran protegidos a largo plazo.

Los casos de sarampión han aumentado considerablemente durante las últimas semanas/Pixabay

¿Quiénes podrían necesitar un refuerzo?

Las autoridades sanitarias señalaron que sí deben aplicarse vacuna de refuerzo o completar esquema las personas que no pueden comprobar haber recibido las dos dosis, así como quienes solo recibieron una durante la infancia. En estos casos, se recomienda acudir a un centro de salud para valoración y aplicación de la vacuna, sin necesidad de estudios previos.

Grupos de mayor riesgo ante el sarampión

Entre los grupos considerados de mayor riesgo se encuentran el personal de salud, debido a su exposición constante, así como personas que viajarán a zonas con brotes activos de sarampión, dentro o fuera del país. También se incluye a adolescentes y adultos jóvenes que crecieron en periodos con baja cobertura de vacunación y no tienen certeza sobre su esquema.

Los niños son los que mayor riesgo tienen de enfermarse de sarampión/Pixabay

Rango de edad recomendado para vacunación

Las campañas actuales de salud contemplan la vacunación de niñas y niños de seis meses a nueve años, así como de personas de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo o con comprobante de vacunación. En contraste, en la mayoría de los casos, adultos mayores de 50 años no requieren refuerzo, ya que pudieron haber adquirido inmunidad natural antes de la introducción masiva de la vacuna.

¿Qué hacer si no se tiene cartilla de vacunación?

En caso de no contar con cartilla o registro, la recomendación oficial es aplicarse la vacuna, ya que recibir una dosis adicional no representa un riesgo para la salud. Las autoridades reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención para evitar la propagación del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad.

