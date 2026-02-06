‘Me salen así’: Daniel Aguirre reveló el secreto de sus bailes con Chivas

Una de las grandes revelaciones del Clausura 2026, es sin duda, Dani Aguirre, delantero de Chivas que compite de tú por tú con Armando ‘Hormiga’ González en la carrera de goleo y que además de sus dotes en el campo, también demostró tener otras cualidades, una ellas el baile.

Daniel Aguirre goleador de Chivas | IMAGO7

‘Desde niño me ha gustado’

Durante una entrevista, el jugador de 26 reveló varios de sus secretos para triunfar en el rebaño sagrado, uno ellos su pasión y talento para el baile, revelando que es algo que le llama la atención desde muy jovén.

“Desde chiquito a mi siempre me han gustado las películas de baile, para mí son mis favoritas”, confesó el delantero de las Chivas, que actualmente vive un gran momento con el equipo.

Daniel Aguirre con el equipo de Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Además de revelar de dónde salió su gusto por los bailes, el jugador nacido en California, confesó que sus festejos se le ocurren a la hora del partidos, aunque algunas veces también planea cómo pude hacerlo.

“En cuanto a los festejos, mi novia y yo pensamos en que baile sigue, son de canciones que escuchaba cuando estaba yo niño y se van dando así nada más. Ya tenemos la siguiente pero hay que esperar”, añadió el atacante rojiblanco.

Por último, Dani Aguirre se mostró muy confiado en su momento futbolístico, asegurando que ya pienso en el que será su nuevo festejo para la próxima vez que logre anotar durante un partidos.

Daniel Aguirre en el Estadio Akron | IMAGO7

Carrera por el goleo individual

Daniel Aguirre no solo habló de su baile, sino que también se dio el tiempo para reconocer la gran labor que tiene su compañero, Armando ‘Hormiga González, asegurando que es un gran delantero que cumple de maravilla en sus labores.

“Está haciendo muy bien las cosas, es un chico muy dedicado a lo que quiere, a mi siempre me sorprendió cuando al principio llegué y como hace las cosas, la hace muy bien y creo que tiene un futuro muy grande”, concluyó Aguirre.