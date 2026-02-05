Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026

De cara a su participación en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la selección de Corea del Sur ha comenzado a definir los aspectos clave de su preparación. La Asociación Surcoreana de Futbol (KFA) confirmó que el combinado nacional establecerá su campamento base en la ciudad de Guadalajara, México.

El conjunto asiático entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle, centro de entrenamiento del Club Deportivo Guadalajara, el cual fue seleccionado como la primera opción por la KFA tras la presentación de su lista de sedes preferidas ante la FIFA.

Corea del Sur | MEXSPORT

El seleccionador nacional, Hong Myung-bo, subrayó la importancia de arribar con suficiente antelación para facilitar la aclimatación de los jugadores, considerando que Guadalajara se ubica a aproximadamente 1.500 metros sobre el nivel del mar. En ese sentido, destacó que la decisión fue tomada con cautela y tras un análisis exhaustivo.

“Dado que la altitud es un entorno poco familiar para nuestros jugadores, debemos abordarlo con prudencia. Escuchamos las opiniones de expertos en cada campo y mantuvimos conversaciones internas profundas. Una vez definido el campamento base, revisaremos cuidadosamente cuándo iniciar la aclimatación a la altitud y cómo prepararnos para el ambiente caluroso y húmedo de Monterrey, donde se disputará el tercer partido de la fase de grupos”, señaló el entrenador.

La Federación Coreana de Futbol informó que la determinación fue resultado de múltiples reuniones sustentadas en las opiniones de especialistas nacionales e internacionales en fisiología del ejercicio, entrenamiento en altura y del Comité Médico de la KFA, quienes coincidieron en la necesidad de contar con un periodo previo de adaptación a condiciones de gran altitud.

Corea del Sur | MEXSPORT

Corea del Sur competirá en el Grupo A, donde se enfrentará a México, Sudáfrica y al ganador de una repesca europea. Sus tres partidos de la fase de grupos se disputarán en territorio mexicano: dos en Guadalajara y uno en Monterrey.

Por otro lado, la selección surcoreana también evalúa de manera independiente la sede de su campamento previo (Pre-Camp) en Estados Unidos, donde entrenará antes de trasladarse a México. Entre las opciones consideradas se encuentran ciudades de gran altitud como Denver y Salt Lake City. El calendario definitivo de traslado e ingreso al campamento base será establecido tras una última reunión con el cuerpo técnico.

Finalmente, se dio a conocer que la FIFA tomará la decisión final sobre las sedes de campamento base de cada país conforme a los criterios establecidos y notificará a las asociaciones nacionales el próximo 16 de febrero.