INAPAM suma descuentos en Sam’s Club y Walmart: ¿cómo aprovecharlos?

Las personas adultas mayores que cuenten con la credencial del INAPAM ahora podrán recibir descuentos directos en farmacia dentro de cadenas como Sam’s Club, Walmart y Bodega Aurrera, gracias a convenios especiales que buscan apoyar su economía y facilitar el acceso a medicamentos.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que este beneficio está disponible desde ahora y puede solicitarse solo presentando la credencial vigente.
¿Cuánto es el descuento?
Farmacias Sam’s Club ofrece un 5% de descuento en la compra de medicamentos todos los días para adultos mayores.
Por su parte, Farmacias Walmart y Bodega Aurrera aplican un esquema doble:
- Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7%.
- Del 11 en adelante, el beneficio baja al 5%.
En todos los casos, solo es necesario presentar la credencial del INAPAM al momento de pagar en el área de farmacia.
¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?
La credencial del INAPAM es gratuita y puede obtenerse si se cumplen los siguientes requisitos:
- Tener 60 años o más.
- Presentar:
- Identificación oficial (INE o pasaporte)
- CURP
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio reciente
- Dos fotografías tamaño infantil, sin lentes ni gorra, fondo blanco
El trámite se puede hacer en módulos del INAPAM, el DIF municipal o la Secretaría del Bienestar, de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. La mayoría de las veces, la credencial se entrega el mismo día y tiene validez indefinida.
Otros lugares con beneficios INAPAM
Además de Sam’s y Walmart, el INAPAM cuenta con una red de empresas afiliadas en todo el país que ofrecen descuentos en alimentación, salud, transporte, cultura y recreación. Estos convenios cambian por entidad, por lo que se recomienda consultar el directorio actualizado en el sitio web oficial.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA: BUSCAN ALTO AL FUEGO EN UCRANIA