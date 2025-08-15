Isadora 'N', Miss Guerrero 2024, cae en operativo sorpresa por delito federal

Por el delito de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la joven Isadora 'N', conocida por haber ganado el certamen Miss Guerrero 2024, fue detenida en la caseta de La Venta, sobre la Autopista del Sol, en un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

La exreina de belleza viajaba con otras tres personas —dos hombres y una mujer— cuando fueron interceptados por los agentes. Durante la revisión al vehículo en el que se trasladaban, una camioneta Dodge Durango blanca, se localizó un arma de fuego y cartuchos útiles en la cajuela. Ni Isadora ni el presunto escolta acreditaron la posesión legal del arma.

Isadora 'N' portaba una arma de fuego de uso exclusivo del Ejército / Redes Sociales|

¿Qué hacía armada Miss Guerrero?

La captura ocurrió la noche del jueves, en un punto de control instalado justo después de la caseta de La Venta, rumbo a Acapulco. A bordo del vehículo se encontraba Isadora 'N', de 25 años, originaria del puerto y egresada de la carrera de Derecho. Actualmente también estudia Gastronomía.

Isadora fue coronada Miss Guerrero en septiembre de 2024, con miras a representar al estado en el certamen Miss México 2025.

La exreina de belleza fue detenida junto a otras 3 personas en la Autopista del Sol / Redes Sociales|

En manos del Ministerio Público

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en la subdelegación de la FGR ubicada en Acapulco. Se espera que en las próximas 48 horas se defina su situación jurídica.

A pesar del impacto mediático, hasta el momento ni autoridades ni representantes legales han emitido declaraciones públicas sobre el arresto.

Isadora está detenida y las próximas horas se definirá su situación jurídica / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ES OFICIAL! YA NO MÁS ‘FRANALEROS’ O ‘VIENE-VIENE’ EN LA CDMX