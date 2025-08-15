Murió Óscar, el primer gato biónico del mundo: así cambió la medicina veterinaria

Óscar, el primer gato que logró caminar gracias a dos implantes biónicos en sus patas traseras, murió a los 18 años dejando una huella imborrable en la medicina veterinaria. Vivía en Jersey, en las Islas del Canal, y su historia fue documentada por la BBC en 2010 en la serie El Veterinario Biónico, donde quedó registrado como el pionero felino que desafió las estadísticas.

Todo comenzó en octubre de 2009 cuando, con apenas dos años y medio de edad, Óscar fue arrollado por una cosechadora que le amputó ambas patas traseras. La eutanasia parecía inevitable… hasta que apareció un héroe con bata blanca: Peter Howarth, su veterinario local, quien lo trasladó a la clínica del profesor Noel Fitzpatrick, conocido como “el súper veterinario”.

Cuando Oscar sufrió un accidente se pensó que ya no sobreviviría / Redes Sociales|

Sus patas eran biónicas

Lo que vino después fue una cirugía pionera de tres horas, donde Fitzpatrick implantó prótesis biónicas especialmente diseñadas para integrarse con hueso y piel. “La verdadera revolución con Óscar es que hemos puesto un pedazo de metal y una brida en la que la piel crece formando un hueso extremadamente apretado”, explicó el cirujano en su momento.

El procedimiento fue tan avanzado que implicó perforar el hueso del tobillo y usar hidroxiapatita, un material que estimula el crecimiento óseo. Las prótesis incluían una “sombrilla” para sellar la piel y evitar infecciones. A pesar del miedo de sus dueños, Kate y Mike Nolan, el gato biónico no solo sobrevivió: volvió a caminar, a jugar y a saltar como si nada.

El michi pasó a la historia por ser el primer gato biónico / Redes Sociales|

Récord Guinness y segunda cirugía

En 2010, Guinness World Records lo reconoció como el “primer animal en recibir dos implantes de patas biónicas”. Cuatro años después, en 2013, volvió a la clínica para reemplazar una de sus prótesis rotas. Fitzpatrick y su equipo le colocaron una nueva tecnología llamada PerFiTS, con la que Óscar continuó su vida normal.

Con el tiempo, se convirtió en figura pública, fue homenajeado por científicos y replicado como caso de estudio en clínicas de todo el mundo. Su historia no solo inspiró a veterinarios, sino que abrió camino para otras mascotas en condiciones similares.

Murió a los 18 años, una edad considerable para cualquier gato, pero sobre todo para uno que vivió con tecnología integrada al cuerpo y con la mirada del mundo encima. Su legado es claro: el futuro también tiene garras.

Oscar fue despedido por toda sus gente y doctores que lo atendieron / Redes Sociales|

