¡Es oficial! Ya no más ‘franeleros’ o ‘viene-viene’ en la CDMX

Ahora sí, a recoger los botes, los tabiques y hasta las cubetas oxidadas. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma con la que se acabó el negocio de “apartar lugares” y cobrar por estacionarte en vía pública. Quien lo haga, podría terminar en el torito con hasta 36 horas de arresto inconmutable.

Con 53 votos a favor, se aprobó la modificación a la Ley de Justicia Cívica que establece sanciones específicas contra el uso indebido del espacio público, principalmente dirigidas a los 'franeleros', también conocidos como 'viene-viene'. La propuesta fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y presentada por el diputado de Morena, Pedro Haces.

“El espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no se vende, no se renta”, sentenció el legislador.

¿Qué conductas serán castigadas?

El nuevo artículo 28 Bis establece que se sancionará a quienes:

Aparten con objetos lugares de estacionamiento.

Obstaculicen o impidan estacionarse en vía pública.

Exijan pago por cuidar, lavar o vigilar autos.

Se aprovechen del espacio público para obtener beneficios.

Estas acciones ya eran consideradas faltas, pero ahora tendrán sanciones más estrictas: de 25 a 36 horas de arresto, sin posibilidad de conmutar la pena por multa o trabajo comunitario. Actualmente, las multas oscilaban entre 2 mil 375 y más de 3 mil 300 pesos, o bien trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

¿Y los franeleros qué?

Lejos de aplicar solo la mano dura, el gobierno capitalino buscará también ofrecer alternativas de empleo y apoyo a proyectos productivos, a través de las Secretarías del Trabajo (STyFE) y de Desarrollo Económico (Sedeco). Es decir, si los cachan apartando lugar, podrían acabar en el torito… o recibiendo una capacitación laboral.

“En muchas ocasiones estas actividades son una extorsión disfrazada de un servicio”, señaló el diputado Haces.

La reforma entra en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Así que prepárense, porque si antes los franeleros “te cuidaban el coche”, ahora podrían estar cuidando no acabar arrestados.

