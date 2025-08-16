Estados Unidos manda marines “para frenar al narco”; México le contesta con todo

Mientras Donald Trump manda 4 mil infantes de Marina a aguas latinoamericanas para presumir músculo contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum le responde que no permitirá la intervención de fuerzas militares sin autorización.

El movimiento, descrito como “una muestra de fuerza”, fue revelado por CNN y más tarde confirmado por varios medios estadounidenses. Los marines, además de un submarino nuclear, destructores, aviones P8 Poseidon y un barco con misiles, tienen la misión de vigilar —y si se ofrece, actuar— en el Caribe y Sudamérica.

“Su mera presencia da al mando militar un abanico de opciones para utilizarla si lo considera necesario”, dijo uno de los oficiales citados por CNN. Pero también hubo quienes dudaron de la estrategia, ya que los marines no tienen experiencia directa en tareas antidrogas. Algunos apuntaron que necesitarán el respaldo de la Guardia Costera, aunque no hay claridad sobre su participación.

Los marines llegan con todo su brazo fuerte para combatir el narco / Redes Sociales|

El golpe sobre la mesa llega de la mano de Trump, quien hace meses dejó clara su nueva visión sobre seguridad nacional: “Sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales”.

México no se queda callado

Desde Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Sheinbaum reconoció que ya estaba enterada del despliegue militar en aguas internacionales, al sur del continente.

“Informó el secretario de Marina en el Gabinete que tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur entre Panamá y Sudamérica… nuestra opinión siempre será la autodeterminación de los pueblos”, dijo la mandataria.

Por aire y mar, los soldadores harán sus tareas de vigilancia / Redes Sociales|

Y subrayó que aunque hay coordinación con EU, el intervencionismo no es bienvenido: “Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”.

Eso sí, no se fue sin dejarle un recadito a Trump, que el jueves presumió que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos” tras firmar una orden ejecutiva. Claudia le contestó sin titubeos: “El único que manda en México es el pueblo… así de sencillo y así de importante”.

México reclamó que no permitirá las acciones militares de Estados Unidos / Redes Sociales|

