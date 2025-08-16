¿Dolor menstrual? La ley ya te protege y así puedes ausentarte de tus deberes

En la Ciudad de México, las estudiantes ya no tendrán que elegir entre aguantar el dolor o recibir un castigo. El Congreso capitalino aprobó una reforma que reconoce el derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual, sin que esto afecte su desempeño académico.

La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Rosario Morales y adiciona la fracción XIII Bis al artículo 111 de la Ley de Educación de la CDMX. La propuesta fue respaldada por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y representa un paso importante hacia una educación más inclusiva.

Las alumnas podrás faltar a las escuelas por problemas de salud menstrual / FREEPIK|

Estudiantes podrán falta al colegio

“En nuestra ciudad, miles de estudiantes menstruantes enfrentan cada mes síntomas incapacitantes como cólicos intensos, fatiga extrema, dolor de cabeza, náuseas o malestares que dificultan su concentración y hasta su permanencia en las aulas.

“Hasta hoy, la ley no contemplaba de forma clara una protección para estos casos, por lo que finalmente se tenía que elegir entre dos opciones: asistir a clases con dolor o faltar y arriesgarse a recibir sanciones académicas", explicó Morales.

Con esta reforma, si una alumna tiene dismenorrea incapacitante —como se le conoce clínicamente al dolor menstrual severo— podrá ausentarse con justificación médica. Además, si la falta coincide con un examen o evaluación, tendrá derecho a reprogramarla conforme a los lineamientos de su escuela.

Las escuelas se tendrán que alinear con lo aprobado en el Congreso / FREEPIK|

Primero está la salud…

La diputada destacó que esto “no es una concesión, es un acto de justicia”, y subrayó la necesidad de que las autoridades educativas generen mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de este derecho.

Entre los argumentos del dictamen se incluyen datos alarmantes de la UNICEF:

El 20% de las estudiantes en el mundo se ha ausentado al menos una vez de la escuela por menstruación.

El 30% ha tenido que improvisar con papel higiénico.

El 73% no tiene acceso a jabón para lavarse las manos en su escuela.

La reforma busca evitar que las alumnas se enfrenten al dilema de soportar el dolor en el aula o arriesgar su historial académico. Porque no es flojera, es salud.

La salud menstrual será primordial sin afectar el desempeño de las mujeres / FREEPIK|

