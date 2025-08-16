Facundo habría pactado su salida de La Casa de los Famosos México para este domingo, según redes

El conductor y participante de La Casa de los Famosos México, Facundo, se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que en redes sociales circularan versiones que apuntan a que ya habría pactado su salida del reality show de Televisa para este domingo.

La información se originó en la cuenta de Twitter La Tía Sandra, reconocida por filtrar datos del ámbito del espectáculo, donde se aseguró que el presentador habría llegado a un acuerdo con la producción para abandonar la competencia. La publicación incluso mostró una imagen con el mensaje: “Escándalo en la Casa de los Famosos. Se filtra que Facundo abandonará la casa este domingo, y ya todo está listo para su salida”.

La reacción de su familia

De acuerdo con fuentes cercanas citadas en redes, la familia del conductor también se habría preparado para este desenlace. Su pareja e hijas decidieron tomar distancia y salir de vacaciones, pues consideran que su participación en el reality les ha significado “un verdadero infierno”.

“Ellas ya saben que Facundo dirá adiós y están felices con la noticia, convencidas de que este tormento llegará a su fin. Afirman que solo esperan el domingo para cerrar un capítulo que califican como ‘el peor de sus vidas’”, se lee en una de las publicaciones que circula en internet.

Especulación y silencio oficial

Hasta ahora, Televisa no ha emitido ninguna postura oficial sobre el supuesto acuerdo de salida, mientras que Facundo tampoco se ha manifestado en sus canales digitales.

En tanto, la expectativa entre la audiencia crece a medida que se acerca la “Gala de Eliminación” del domingo, donde se confirmará si el conductor realmente abandona la competencia o si todo queda en un rumor más alrededor del reality.

La Casa de los Famosos México apenas va por su tercer eliminado de la temporada, y la eventual salida de Facundo sin ser expulsado por votación marcaría un giro inesperado en la dinámica del programa.

