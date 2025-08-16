Concierto por Xava Drago de CODA: fecha, costos, lugar y artistas invitados

Salvador 'Xava Drago' Aguilar, el poderoso vocalista de Coda, atraviesa el momento más duro de su vida: su lucha contra el cáncer de estómago ha llegado a una etapa terminal. Él mismo lo anunció en redes sociales con un mensaje que conmovió a toda la comunidad rockera:

“Los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón”. Con una fuerza que solo los grandes del escenario conocen, Xava no solo agradeció, también dejó claro que no se irá sin antes regalar una última joya musical: “Pronto tendrán material que grabé hace poco”.

Xava Drago atraviesa por un mal momento debido al cáncer de estómago / Redes Sociales|

La Maraka será escenario de un homenaje

Este 25 de septiembre se celebrará un concierto especial en el recinto La Maraka, con la finalidad de rendir tributo a la voz de una generación. El evento no será un adiós triste, sino una verdadera fiesta de rock, donde leyendas del género se reunirán para decirle a Xava “¡gracias por tanto!”.

“Será una noche para honrar a Xava como lo merece: en el escenario, con música, entre amigos, y bajo las luces de un recinto que hará historia”, dicen los organizadores.

Su homenaje en vida será en La Maraka con invitados de lujo / Redes Sociales|

Lo mejor del rock en español por una misma causa

Al escenario subirán figuras como Clavería (La Ley), Vampiro (Jaguares, Maná), Kenny (Kenny y Los Eléctricos), Stone (Víctimas del Dr. Cerebro), Cala (Rostros Ocultos), Alfonso Fors (Cuca), Claudio (Radio Kaos), David Chirino (La Ley), Kazz (Amantes de Lola) y más.

También participarán Salvador Moreno (La Castañeda), Cha (Fobia, Gran Sur), Tony Méndez (Kerigma), Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Dani Villareal, Tavo Cabré, Manuel Vázquez, entre muchos otros.

“Xava nos dio canciones que marcaron nuestra historia. Hoy nos toca devolverle un poco de ese amor”.

Los boletos ya están a la venta o se pueden adquirir en la taquilla del recinto / Redes Sociales|

🎟️ Boletos y precios

VIP ORO: $700 MXN

VIP: $600 MXN

VIP PA: $500 MXN

Preferente: $500 MXN

General: $500 MXN

Vista parcial: $400 MXN

Una última ovación para un artista que supo cómo incendiar cada escenario que pisó. Xava Drago no solo cantó para nosotros… nos enseñó a vivir con fuerza, pasión y dignidad.

