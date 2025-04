Xava Drago, exvocalista de Coda, lleva semanas hospitalizado y en mal estado

Xava Drago, exvocalista de Coda, informó que lamentablemente el cáncer le había vuelto, luego de que en marzo de este año le habían dicho los médicos que estaba libre de toda enfermedad.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Por medio de sus redes sociales, el cantante de rock detalló que ya lleva tiempo en el hospital, pero en mal estado, al grado que lo tendrán que alimentar por medio de una sonda.

“Como les comenté, no soy de tirarme para que me levanten, sólo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino”, declaró.

Xava desde el año pasado descubrió que tenía cáncer / IG: @xavacoda|

¿De qué está enfermo Xava Drago?

En su mensaje, Xava detalló que tendrá que volver a las quimioterapias y es que mediados el año pasado fue cuando le descubrieron cáncer en el estómago por lo que tuvo que frenar sus presentaciones en Honduras.

De inmediato, el cantante de Coda tuvo que ser operando, quitándole parte de su estómago porque el mal se había esparcido, desde entonces ha estado en constantes cuidados, pero no ha dejado de trabajar.

Para este 2025, parecía que todo iba bien pero le empezaron a aparecer algunas marcas en sus pulmones e hígado, que se creía también fuera cáncer o lesiones por la quimioterapia. Tras algunos estudios se descartó que volviera el “bicho”, como él le llama a su enfermedad, y para marzo los doctores le dijeron que estaba en perfecto estado.

“Hoy que oficialmente estoy declarado libre de enfermedad! Quiero agradecer públicamente y rendir homenaje a estos grandes doctores y ángeles en mi camino. A ellos debo mi vida y mi salud de vuelta”, expuso junto a sus médicos que lo atendieron.

A pesar de estar internado, no deja su alma rockera / IG: @xavacoda|

Xava pide apoyo para su tratamiento

El rockero recién estrenó en abril el tema ‘Esos Ojos’, producción que se encuentra en todas la plataformas, es por eso que pide a todos sus seguidores escuchar una y otra vez, pues la canción le genera ingresos que irán directo para a su recuperación.

“Les agradezco como siempre su buena vibra y denle amor a mi sencillo ‘Esos Ojos’. ¡Descárguenlo y agréguenlo a sus playlists! Eso me ayuda montones. Bendiciones para todos”, finalizó.

Xava pide que escuchen su nueva canción para tener ingreso / IG: @xavacoda|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SAT RECHAZÓ TU SALDO FAVOR? ESTO DEBES HACER PARA CONSEGUIR TU DEVOLUCIÓN