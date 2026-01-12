Chucky Lozano apunta a continuar su carrera con viejo conocido

Hirving “Chucky” Lozano sigue en busca de equipo tras su salida de San Diego FC, de acuerdo a reportes el atacante mexicano tendría su próximo equipo en puerta en el que se estaría encontrándose con Gerardo “Tata” Martino, exentrenador de la Selección Mexicana.

El canterano de los Tuzos del Pachuca apunta a llegar al Atlanta United, que tiene como DT al argentino y que ve con buenos ojos la llegada del jugador, este interés es una de las posibilidades reales tras los rumores que salieron en las últimas horas sobre su posible regreso a la Liga MX.

Equipos del futbol mexicano le han cerrado las puertas debido a diversas circunstancias pero una de ellas es su alto salario que percibe el cual estaba rondando de 20 millones de dólares anuales algo que imposibilita a corto plazo en México.

¿Tiene cerrada las puertas en México?

Luego del anuncio de la salida de Hirving Lozano del cuadro californiano muchos rumores han surgido sobre las posibilidad de llegar al futbol mexicano y uno de ellos ha sido los Rayados de Monterrey; sin embargo, el presidente deportivo ha cerrado las puertas a esa posible llegada.

“En general el mercado para nosotros está cerrado, en cuanto a las peticiones y las necesidades que conjuntamente con el cuerpo técnico varonil vimos y queríamos, pero siempre hay oportunidades de mercado, no la que tú mencionas, pero si llegara aparecer algo más nunca hay que cerrar las puertas a nada”, catapultó Tato Noriega.

América y Chivas no tienen interés

De acuerdo con información de ESPN, la directiva del América ha descartado entrar en cualquier puja por el exjugador del PSV y Napoli. A pesar de que Lozano es uno de los futbolistas mexicanos más mediáticos de los últimos años, para las Águilas su perfil no encaja con la planificación deportiva actual.

Lozano no tienen cabida en Chivas. Así lo dejó en claro su director técnico, Gabriel Milito, quien descartó la llegada del atacante al considerar que el plantel rojiblanco está bien cubierto en esas posiciones, esto tras la victoria ante Pachuca.

“Estamos completos en esos sectores y no buscamos refuerzos. Sabemos la jerarquía que tiene Lozano, pero no lo necesitamos. Hemos conformado un plantel equilibrado, con jugadores de experiencia y jóvenes con proyección”, afirmó el estratega argentino.