FC Juárez vs Chivas: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 2 de la Liga MX?

Bravos recibe a Guadalajara en la frontera en lo que será la primera jornada doble del Clausura 2026

Fernando Villalobos Hernández
12 de Enero de 2026

La actividad de la Liga MX no da tregua y esta semana viviremos la primera fecha doble del torneo. Uno de los encuentros que más reflectores atrae es la visita del Guadalajara al Estadio Olímpico Benito Juárez, donde se enfrentará a FC Juárez que buscan mantener el buen arranque.

Ambas escuadras llegan a este compromiso con el ánimo a tope después de haber debutado con el pie derecho, sumando tres puntos fundamentales que los posicionan como contendientes desde las primeras de cambio.

Juárez busca hacer valer su territorio

El conjunto fronterizo comenzó su camino con un golpe de autoridad al vencer a Mazatlán en calidad de visitante. Los Bravos de Caixinha mostraron una disciplina táctica impecable, confirmando que la inercia positiva del torneo anterior, donde lograron clasificar a la Fase Final, se mantiene vigente.

Juárez arrancó con victoria | IMAGO7
Juárez arrancó con victoria | IMAGO7

El Rebaño llega con gran arranque

Por su parte, el Guadalajara aterriza en la frontera con la etiqueta de equipo a vencer tras una exhibición de poderío en su debut. La victoria contundente sobre Pachuca en el Estadio Akron dejó claro que el equipo rojiblanco atraviesa un gran momento futbolístico.

Chivas quiere mantener el invicto | IMAGO7
Chivas quiere mantener el invicto | IMAGO7

Escenario y expectativas

Hay mucha expectativa por seguir viendo el trabajo de Caixinha en Juárez y ver si puede seguir dando continuidad al proyecto que llevó al equipo hasta el Play In la temporada pasada. 

Por otro lado, Milito parece que seguirá la misma fórmula del semestre anterior y tendrá a Chivas de nueva cuenta luchando en los primeros puestos.

Estadio Olímpico Benito Juárez | IMAGO7

¿Dónde y cuándo ver FC Juárez vs Chivas?

  • Fecha: martes 13 de enero
  • Hora: 21:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Dónde ver: Azteca 7, FOX One

