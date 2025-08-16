¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de “Betty la fea: La historia continúa”?

¡La espera ha terminado! "Betty, la fea: La historia continúa" regresa con su segunda temporada, disponible en Prime Video desde el 15 de agosto de 2025. Los fanáticos podrán disfrutar de dos nuevos episodios cada semana, profundizando en la vida de Beatriz "Betty" Pinzón y los entrañables personajes que la acompañan.

La nueva temporada de "Betty, la fea: La historia continúa" retoma la historia más de dos décadas después del final original. Betty enfrenta nuevos retos tanto en su vida personal como en su carrera profesional. En los primeros episodios, se revela que Betty ha recibido los papeles de divorcio de Armando y se encuentra con un misterioso hombre en la playa, lo que deja abierta la posibilidad del regreso de Michel Doinel, su viejo amor.

La serie cuenta con el regreso de los personajes más emblemáticos de la telenovela original, como Armando Mendoza, Marcela Valencia y Patricia Fernández. Entre las novedades, destaca el regreso de Aura María Fuentes, integrante del querido 'Cuartel de las feas', quien no apareció en la primera entrega debido a un malentendido con su representante.

La temporada 2 constará de 10 episodios / Amazon Prime Video|YouTube video player

La temporada 2 constará de 10 episodios, estrenados en pares cada semana:

Episodios 1 y 2: 15 de agosto de 2025

Episodios 3 y 4: 22 de agosto de 2025

Episodios 5 y 6: 29 de agosto de 2025

Episodios 7 y 8: 5 de septiembre de 2025

Episodios 9 y 10 (final): 12 de septiembre de 2025



No te pierdas el regreso de "Betty, la fea: La historia continúa". Suscríbete a Prime Video y acompaña a Betty en esta nueva etapa llena de emociones, sorpresas y giros inesperados.

