Detienen en EU a la influencer Tatiana Martínez por alertar a migrantes sobre redadas del ICE

La influencer Tatiana Martínez, reconocida entre la comunidad latina en Estados Unidos por alertar a migrantes indocumentados sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenida la tarde del viernes 15 de agosto en Los Ángeles, California.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, agentes del ICE la sacaron a la fuerza de su vehículo Tesla y la tiraron al suelo, a pesar de que la joven afirmó en su transmisión en vivo que no se resistiría al arresto.

El arresto en vivo

Martínez se encontraba transmitiendo en vivo cuando fue interceptada por los agentes. En los videos se observa el momento en que los uniformados la bajan del automóvil, la inmovilizan tomándola de brazos y piernas, y uno de ellos se coloca encima de ella para someterla.

Testigos del hecho relataron que la influencer gritaba reiteradamente que no se resistiría, pero aun así fue esposada y mantenida en el suelo hasta perder el conocimiento.

¿Quién es Tatiana Martínez?

Originaria de Colombia, Tatiana Martínez se ha hecho conocida entre la comunidad migrante por su labor de difusión de alertas sobre redadas y por denunciar supuestos abusos cometidos por agentes migratorios y autoridades estatales.

Su perfil en redes sociales creció al convertirse en una voz de apoyo para personas indocumentadas que buscan evadir detenciones y operativos de deportación en distintas ciudades de Estados Unidos.

