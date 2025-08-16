Fraudes telefónicos en México: no contestes si ves estos prefijos en tu celular

En México las llamadas de números desconocidos podrían ser intentos de fraude. Conoce los prefijos más comunes usados por estafadores y evita riesgos como robo de datos, clonación de SIM o phishing vocal.
¿Te marcan de un número raro? Podría ser fraude
En México es cada vez más común recibir llamadas, mensajes y correos de spam. Aunque en ocasiones se trata de campañas comerciales, en otros casos pueden esconder un intento de fraude o estafa telefónica.
Expertos en ciberseguridad recomiendan poner atención al prefijo del número que te llama, pues muchos de estos provienen de regiones específicas dentro del país o incluso del extranjero.
Prefijos más comunes en llamadas de fraude
De acuerdo con reportes, estos son los prefijos que suelen estar asociados a intentos de fraude telefónico en México:
Nacionales:
+5281: Monterrey, Nuevo León
+5256: Ciudad de México
+5271: Estado de México
Internacionales:
+355: Albania
+212: Marruecos
+27: Sudáfrica
+216: Túnez
+234: Nigeria
+91: India
+44: Reino Unido
+233: Ghana
+855: Camboya
+225: Costa de Marfil
+62: Indonesia
+251: Etiopía
¿Por qué son peligrosas estas llamadas?
- Responder puede parecer inofensivo, pero las consecuencias pueden ser graves. Entre las estafas más comunes están:
- Phishing vocal: los estafadores graban tu voz para usarla en verificaciones y robar contraseñas o NIP.
- SIM swapping: clonan tu tarjeta SIM para acceder a tus cuentas y robar datos personales y financieros.
Cómo protegerte de fraudes telefónicos
- No contestes llamadas de números desconocidos o sospechosos.
- Verifica el prefijo antes de responder.
- Bloquea y reporta los números identificados como spam.
- Nunca compartas información personal, familiar o bancaria por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.
- Recuerda: las instituciones financieras no solicitan datos sensibles por estas vías.
Las llamadas de fraude son un problema creciente en México, pero estar informado y atento a los prefijos más comunes puede marcar la diferencia. Si recibes una llamada sospechosa, lo mejor es colgar, bloquear y reportar. Tu seguridad digital depende de tu prevención.
