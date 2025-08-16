Fraudes telefónicos en México: no contestes si ves estos prefijos en tu celular

En México las llamadas de números desconocidos podrían ser intentos de fraude. Conoce los prefijos más comunes usados por estafadores y evita riesgos como robo de datos, clonación de SIM o phishing vocal.

¿Te marcan de un número raro? Podría ser fraude

En México es cada vez más común recibir llamadas, mensajes y correos de spam. Aunque en ocasiones se trata de campañas comerciales, en otros casos pueden esconder un intento de fraude o estafa telefónica.

Expertos en ciberseguridad recomiendan poner atención al prefijo del número que te llama, pues muchos de estos provienen de regiones específicas dentro del país o incluso del extranjero.

Prefijos más comunes en llamadas de fraude

De acuerdo con reportes, estos son los prefijos que suelen estar asociados a intentos de fraude telefónico en México:

Nacionales:

+5281: Monterrey, Nuevo León

+5256: Ciudad de México

+5271: Estado de México

Internacionales:

+355: Albania

+212: Marruecos

+27: Sudáfrica

+216: Túnez

+234: Nigeria

+91: India

+44: Reino Unido

+233: Ghana

+855: Camboya

+225: Costa de Marfil

+62: Indonesia

+251: Etiopía

¿Por qué son peligrosas estas llamadas?

Responder puede parecer inofensivo, pero las consecuencias pueden ser graves. Entre las estafas más comunes están:

Phishing vocal: los estafadores graban tu voz para usarla en verificaciones y robar contraseñas o NIP.

SIM swapping: clonan tu tarjeta SIM para acceder a tus cuentas y robar datos personales y financieros.

Cómo protegerte de fraudes telefónicos

No contestes llamadas de números desconocidos o sospechosos.

Verifica el prefijo antes de responder.

Bloquea y reporta los números identificados como spam.

Nunca compartas información personal, familiar o bancaria por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Recuerda: las instituciones financieras no solicitan datos sensibles por estas vías.

Las llamadas de fraude son un problema creciente en México, pero estar informado y atento a los prefijos más comunes puede marcar la diferencia. Si recibes una llamada sospechosa, lo mejor es colgar, bloquear y reportar. Tu seguridad digital depende de tu prevención.

