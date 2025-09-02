¿Quién es Kenia López Rabadán? Nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Después de días de negociaciones tensas y un bloqueo parlamentario, Kenia López Rabadán fue nombrada como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras un acuerdo entre Morena y el PAN. El nuevo encargo representa un cambio en el tono combativo que ha caracterizado a la legisladora en el pasado, pues ahora deberá ser árbitra y no jugadora.

Durante su designación, López Rabadán expresó: “Soy una parlamentaria de carrera porque creo en el equilibrio de poderes y en la pluralidad del Poder Legislativo. Creo en el parlamento, en sus reglas, en su estructura, en lo productivo de sus deliberaciones y en el beneficio que genera en la vida de los ciudadanos”.

La panista recibió 435 votos a favor y cuatro en contra por parte de morenistas que no ocultaron su desacuerdo. El nombramiento fue resultado de un acuerdo que destrabó un impasse de dos días, pues Morena frenó la votación con el objetivo de evitar que López Rabadán recibiera el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

La diputada asumió el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva / Redes Sociales

De “contramañanera” a presidenta del Congreso

Con 28 años de militancia en el PAN, Kenia López Rabadán es conocida por su oposición frontal a los gobiernos de izquierda. Cuando era senadora, realizó durante casi tres años una rueda de prensa matutina en respuesta a las conferencias del expresidente López Obrador. La bautizó como "la contramañanera", y desde ahí criticó cada paso del gobierno federal.

En 2024, fue jefa de Oficina de Campaña de Xóchitl Gálvez, entonces candidata presidencial de la alianza opositora. Aunque Sheinbaum ganó en las urnas, la legisladora panista siguió en la escena, aunque desde septiembre pasado, al asumir como diputada federal, bajó el perfil combativo.

Como vicepresidenta de la Mesa Directiva el último año, se apegó al papel institucional, una línea que deberá continuar ahora que lidera el órgano legislativo. “Me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen y a las voces de las minorías y lo que representan”, prometió.

Kenia López es conocida por estar en contra de las ideas de izquierda / Redes Sociales

Reacomodos en San Lázaro

Junto a Kenia, también se definieron los otros cargos de la mesa:

Sergio Gutiérrez Luna (Morena) será el primer vicepresidente.

Paulina Rubio Fernández (PAN) , la segunda vicepresidenta.

Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), el tercero.

La sesión marcó el arranque del segundo año legislativo en la LXV Legislatura, que estará marcada por los primeros actos oficiales del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Kenia, una de sus más críticas opositoras, tendrá ahora que garantizar que ese ejercicio democrático se desarrolle con pluralidad… y sin broncas.

La panista ahora estará al frente del Congreso en lo que resta de la legislatura / Redes Sociales