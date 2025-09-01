La Casa de los Famosos: Ninel Conde debe pagar medio millón de pesos por romper las reglas

Ninel Conde está metida en problemas, ya que además de estar obligada a pagar más de medio millón de pesos, también fue amenazada con ser demandada. Todo esto como consecuencia de haber dicho públicamente que pactó con la producción de Televisa su salida de La Casa de los Famosos durante la tercera semana del reality.

“No me sacaron, me salieron, me salí”

Fue el pasado 17 de agosto cuando la actriz y cantante, apodada Bombón asesino, se convirtió en la tercera participante eliminada del reality show, generando una mayúscula sorpresa, pues era de las favoritas a ganar la competencia.

Tras su salida, Ninel hizo una publicación en redes sociales donde aseguró que no la sacaron del reality, sino que ella acordó su salida por contrato.

"Por contrato", "Ya estaba firmado eso, chavas, ¿pa’ qué votaron?", "No me sacaron, me salieron, me salí", fueron algunas de las frases que mencionó durante su transmisión en vivo.

Penalización y advertencia de Televisa Univisión

Según reportó recientemente la revista TVyNovelas, Ninel Conde fue notificada de que deberá cubrir una penalización de más de medio millón de pesos por romper el contrato que firmó antes de entrar al programa. Además, sus pagos fueron congelados y se le exigió presentarse de inmediato a las galas del reality show. De no hacerlo, podría enfrentar una demanda por parte de Televisa Univisión.

“Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización”, reveló una amiga de la cantante a la revista.

También se le exigió que esté disponible para el tour de eliminados y cualquier aparición relacionada con el reality, advirtiéndole que otro incumplimiento podría generarle aún más problemas legales.

Su ausencia en las galas

Lo cierto es que desde su eliminación, Ninel Conde sólo se ha presentado a una gala de La Casa de los Famosos, a diferencia del resto de los eliminados, quienes ya han aparecido en varias emisiones posteriores.

