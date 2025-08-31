SEP confirma nuevos horarios y materias para el regreso a clases 2025

A partir del ciclo escolar 2025-2026, que inicia este 1 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará cambios en los horarios escolares y la introducción de nuevas materias, todo con el objetivo de fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes en México.

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana?

Desde septiembre, cuando regresen a clases los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el sistema educativo nacional iniciará modificaciones bajo el modelo de La Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El nuevo sistema de educación en México estable más materias y horarios diferentes/SEP|

Este programa, dado a conocer desde finales del año pasado por Mario Delgado, secretario de la SEP, propone un enfoque educativo que busca garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico o ubicación geográfica, permitiéndoles desarrollar al máximo su potencial.

Nuevas materias: arte, ciencia y comunidad

Aunque aún no se han revelado los nombres oficiales de las nuevas materias, su objetivo será fomentar el arte, la cultura, las ciencias exactas y el deporte.

Las nuevas materias tienen como objetivo mejorar el nivel educativos de los alumnos/SEP |

Los ejes temáticos definidos por la SEP para lograr este propósito son:

Práctica de Lectura y Escritura



Leer y escribir en la comunidad: Uso de la lengua indígena



Retos y juegos con números



Pensamiento y emoción con arte



Aprender a vivir y convivir en paz dentro de la comunidad



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): usabilidad de recursos hipermediales



Vida saludable y buenos hábitos alimenticios





¿Cambiarán los horarios en primaria y secundaria?

Sí. La SEP también contempla modificaciones en los horarios escolares. De acuerdo con la información oficial, habrá escuelas de tiempo completo para brindar mayor apoyo a padres y madres de familia.

Cada institución educativa será responsable de definir y comunicar el horario que aplicará, diferenciando entre turnos matutinos y vespertinos.

En CDMX se contempla que las escuelas abran los fines de semana/SEP |

¿Habrá clases los fines de semana?

Hasta el momento no está confirmado si algunas escuelas estarán abiertas durante los fines de semana, ya que esta propuesta aún está en análisis. De concretarse, aplicaría únicamente en la Ciudad de México.

El objetivo sería ofrecer talleres extracurriculares para que los alumnos desarrollen habilidades adicionales fuera del aula tradicional.

