¿Cuándo terminan las lluvias en la CDMX este 2025?

La Ciudad de México atraviesa días de lluvias intensas que seguirán presentes en los próximos días. El reporte meteorológico señala chubascos, actividad eléctrica y cielos mayormente nublados al menos hasta el lunes 8 de septiembre, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados.

Solo en julio se registraron más de 298 milímetros de precipitación. / Pixabay

Alerta Amarilla en las 16 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías este 2 de septiembre, debido al riesgo de encharcamientos, vientos fuertes y posibles descargas eléctricas. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por calles y avenidas.

¿Cuándo acaba oficialmente la temporada de lluvias?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de lluvias en la CDMX se extenderá hasta el 30 de noviembre, coincidiendo con el fin de la temporada ciclónica. Aunque se trata de un patrón habitual, fenómenos como frentes fríos o tormentas tropicales podrían mantener la inestabilidad atmosférica más tiempo.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por calles . / Pixabay

Un 2025 con lluvias históricas

Este año se ha caracterizado por un nivel histórico de pluviosidad en la capital. Solo en julio se registraron más de 298 milímetros de precipitación, superando de manera significativa el promedio de 150 milímetros para ese mes. Por ello, se espera que el cierre de la temporada esté acompañado de episodios de lluvia intensa y posibles inundaciones en distintas zonas de la ciudad.

Por ello, se espera que el cierre de la temporada esté acompañado de episodios de lluvia intensa. / Pixabay