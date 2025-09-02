Cazzu rompe el silencio: “Ese hombre me dijo que tenía el control sobre mí y mi hija”

Cazzu, la rapera argentina y madre de la hija de Christian Nodal, destapó una dolorosa situación que vive en silencio: no puede viajar con su hija Inti a sus compromisos profesionales, porque no cuenta con el permiso del cantante mexicano.

En el podcast Se Regalan Dudas, conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie, la artista explicó que desde hace más de un año está en mediación legal con Nodal para obtener un documento que le permita salir del país con la menor. Pero no ha sido sencillo.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación. Mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante, y éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Ya van a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, relató.

Cazzu ofreció una entrevista donde expone los problemas con Nodal / Redes Sociales

Cazzu enfrenta abogados de Nodal

Cazzu recordó que la mediadora intentó proponer un acuerdo provisional: un permiso hasta los cinco años de la niña. Pero el abogado de Nodal lo rechazó.

“Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”, respondió el representante legal.

La escena fue devastadora para la cantante. “Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí, y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto, no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Nodal, por medio de sus abogados, no permitieron que la niña viaje con su mamá / IG: @nodal

Cazzu se siente una criminal

“Me siento como una criminal cada vez que tengo que explicar en migración por qué no viajo con mi hija”, expuso.

La intérprete argentina confesó que cada vez que viaja sola siente que la tratan como una sospechosa. “Ahí no existe la jefa, ahí no existe caso, ahí no existe las personas a las que la gente le pide fotos y le pide un autógrafo. Ahí yo soy un número”.

Aunque puede pagar abogados y seguir con el proceso legal, Cazzu lamentó que otras mujeres no tienen esa posibilidad. “Toda esa lista de mujeres que hace meses y años no pueden pagar un litigio, que no pueden mantener a sus hijos. (…) Y yo me doy cuenta de que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado”.

Por ahora, ha decidido no desgastarse. “Elijo no pelear la batalla, me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a lo que hago”. La última vez que visitó la Ciudad de México lo hizo sin su hija, y ahora queda claro por qué.

La cantante argentina dice que no piensa desgastarse más en los juzgados / IG: @cazzu