Guillermo del Toro subastará su colección de terror: fecha y dónde será

El director mexicano Guillermo del Toro, ganador de tres premios Óscar, anunció que subastará parte su vasta colección de fantasía y horro, conocida como Bleak House (Casa Desolada), luego de que los incendios en California pusieran en peligro miles de valiosas piezas.

Guillermo del Toro en su "Casa Desolada", en Santa Mónica, California / AP

¿Cuándo y dónde participar?

La subasta inicia el próximo 26 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en la galería de Heritage en Beverly Hills.

Se podrá pujar en persona, por teléfono, correo, fax o mediante la página web oficial, con opción de enviar ofertas anticipadas antes del inicio.

Será la primera de tres subastas previstas que continuarán hasta 2026, como parte de la preservación y legado de su colección.

Piezas destacadas en subasta

Entre las piezas más emblemáticas del universo creativo de del Toro están:

Un boceto conceptual del vampiro de Cronos (1992), su ópera prima.

Una escopeta de utilería de Hellboy II (2008).

Una miniatura del Hombre Anfibio de La forma del agua (The Shape of Water).

Bocetos originales del Hombre Pálido y del laberinto de El laberinto del fauno, por Raúl Monge, así como una maqueta del molino, piezas que inspiraban al cineasta.

Obras influyentes de artistas como Bernie Wrightson (ilustraciones de Frankenstein), Jean Giraud “Moebius” y Robert Crumb .

Una portada original de Mike Mignola para Hellraiser y un diseño de H. R. Giger para el guion no producido The Tourist.

Maqueta de Ray Harryhausen "Cyclops", pieza de la colección de Guillermo del Toro que se subastará/AP

Recomendaciones para interesados

Revisa el catálogo oficial de Heritage Auctions para conocer detalles de precios iniciales, condiciones de puja y cómo participar.

Prepárate para una subasta especial, con piezas cargadas de historia cinematográfica y artístico-crítica.

Obra original de Bernie Wrightson de la novela "Frankenstein" de Mary Shelley, una pieza que se subastará / AP