Marvel Zombies: Disney+ revela tráiler oficial y confirma estreno

Mariana Alcántara Contreras
2 de Septiembre de 2025
La nueva miniserie animada del MCU llegará el 24 de septiembre. | X

Disney y Marvel Animation liberaron el tráiler oficial de “Marvel Zombies”, la esperada miniserie que mostrará a los superhéroes más icónicos convertidos en zombis. El avance dejó ver un tono oscuro, escenas cargadas de violencia y una narrativa más aterradora que la habitual en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La producción se estrenará de manera exclusiva en Disney+ el próximo 24 de septiembre de 2025 y estará conformada por cuatro episodios. Será la primera serie animada de Marvel en recibir clasificación TV-MA, lo que significa que ofrecerá una propuesta pensada para un público adulto, con mayor libertad creativa y visual.

La trama retomará lo planteado en el episodio “What If… Zombies?!” de la serie What If...?, en el que un
grupo de sobrevivientes enfrenta a héroes y villanos convertidos en muertos vivientes. En esta nueva entrega, los personajes deberán luchar contra versiones corrompidas de sus antiguos aliados para intentar salvar lo que queda del mundo.

El elenco de voces incluirá a figuras reconocidas del MCU como Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, Simu Liu, Iman Vellani y Hailee Steinfeld, además de la incorporación de Blade, quien aparece con el rostro de Mahershala Ali, aunque con voz de Todd Williams. Esta decisión ha sorprendido a los fans y añade un elemento de expectativa adicional.

Con “Marvel Zombies”, Marvel Animation apuesta por una visión más oscura y arriesgada, dirigida a los seguidores que buscan una narrativa diferente, alejada del tono familiar que caracteriza a la mayoría de las producciones del MCU.

 

 

 

