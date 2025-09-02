Así es Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes de México: ¿Dónde verlos?

Shorts México cumple 20 años y lo hace a lo grande: con más de 1000 cortometrajes, 65 sedes físicas y virtuales en todo el país y una agenda que se extiende durante todo septiembre. Del 1 al 30, el Festival Internacional de Cortometrajes de México vuelve a demostrar por qué es el más grande de América Latina dedicado al formato corto.

La Ciudad de México será epicentro de esta fiesta cinematográfica, con funciones en sus 16 alcaldías. Cineteca Nacional, Cinemex Manacar, Cinemex Galerías Insurgentes Market, el Centro Cultural Universitario de la UNAM, centros culturales, PILARES y las FAROS del Gobierno capitalino serán algunas de las sedes que exhibirán talento nacional e internacional.

Shorts México harán un homenaje a Yalitza Aparicio / IG: @shortsmexico

¡Luces, cámara, homenaje!

En esta edición se rendirá homenaje a dos figuras que han puesto el nombre de México en alto: Adriana Barraza y Yalitza Aparicio, ambas nominadas al Oscar. También se reconocerá la trayectoria del maestro Jorge Ayala Blanco, crítico de cine que ha marcado generaciones.

La programación incluye 13 secciones competitivas: ficción, documental, animación y categorías como Fantascorto (terror y fantasía), EcoShorts (medio ambiente), QueerShorts (diversidad sexual), Fémina (cine hecho por mujeres), entre muchas otras.

Del 1 al 30 de septiembre se presentarán los cortos de cine / IG: @shortsmexico

Premios y oportunidades que valen oro

El festival no solo celebra, también impulsa. El mejor cortometraje mexicano de ficción se llevará un premio que asciende a 700 mil pesos para realizar su siguiente corto. Además, se premiarán otras 11 categorías como mejor dirección, guión, actor, actriz, arte y vestuario.

También habrá competencias de pitching, guión y “work in progress” para apoyar proyectos en proceso, con apoyo de Estudios Churubusco y compañías como Cinecolor, IP9 Studios y Bullet Agency. Este año se sumó la competencia “Shorts México Race”, donde los equipos deben filmar un corto en solo 100 horas.

En todas la alcaldía habrá cine para poder apreciar / IG: @shortsmexico

Cortos que dan la vuelta al mundo

La cobertura es total. Shorts México llega a los 32 estados del país de forma presencial y virtual, además de toda Iberoamérica gracias a la geolocalización abierta. También se transmitirán cortometrajes por televisión abierta en Canal 22, Canal 11, TV UNAM y Capital 21.

El festival cuenta con una audiencia de más de un millón de personas y recibe cerca de 4,000 cortos por edición. El tour anual incluye “Noches de Shorts México”, y ahora se suma una serie de charlas con directores y actores a través del programa Shorts México Talks en YouTube.

No se dice corto, se dice cine

Durante dos décadas, Shorts México ha sido plataforma para creadores emergentes, consolidando públicos y empujando al cortometraje a la conversación cultural. “Es crucial que se reconozca el trabajo de las personas que hacen posible estas producciones”, subraya la organización.

Con presencia en DVD, televisión, plataformas y salas comerciales, este festival no solo exhibe películas: las impulsa, las celebra y las distribuye. Así que si tienes 15 minutos libres, ya sabes qué hacer.