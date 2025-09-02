¿De qué murió Graham Greene? El actor de 'Danza con lobos' tenía 73 años

El actor Graham Greene, recordado mundialmente por su papel como el chamán 'Kicking Bird' en Dances With Wolves (1990), falleció el pasado lunes en Stratford, Ontario, a los 73 años. Su representante en Canadá, Gerry Jordan, confirmó que murió por causas naturales.

Greene, miembro de la Nación Oneida, fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su actuación en el clásico protagonizado y dirigido por Kevin Costner, película que ganó siete premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Graham Greene murió por cuestiones naturales, reporta su representante / Redes Sociales

Un actor que no dejó Hollywood definirlo

Pese a sus participaciones en grandes producciones como Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995) y The Green Mile (1999), Greene se negó a mudarse a Los Ángeles o Nueva York.

“No me gustan esos lugares”, dijo en junio tras recibir el Premio del Gobernador General de Canadá por su trayectoria. “Nací en Canadá y aquí me quedaré, y eso es todo”.

El actor también fue parte de sagas populares como The Twilight Saga (2009, 2012) y recientemente apareció en las series Reservation Dogs y The Last of Us (2023). Su última película canadiense fue The Birds Who Fear Death (2024), y aún se esperan dos estrenos póstumos: Ice Fall y Afterwards.

Su participación en Danza con Lobos lo llevó al estrellato / Redes Sociales

¿Quién fue Graham Greene?

Greene nació el 22 de junio de 1952 en la reserva Oneida, al suroeste de Ontario. Se graduó del Center for Indigenous Theater en Toronto en 1974, y antes de convertirse en actor fue soldador, carpintero e ingeniero de audio. Su debut televisivo fue en 1979, y su primera aparición en cine fue en Running Brave (1983).

Fue galardonado con la Orden de Canadá en 2016 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Toronto en 2022. En 1994 ganó un premio Gemini por su papel en la serie infantil The Adventures of Dudley the Dragon.

Durante cuatro décadas se dedicó a la farándula / Redes Sociales

Un legado que abre camino

En sus últimas declaraciones públicas, Graham Greene celebró el auge de las nuevas generaciones indígenas en la actuación: “Al principio no había nada, ninguna salida real para nuestra actuación, nuestras historias, nuestras carreras, nuestro talento. Pero hoy, hay muchos más escritores y actores indígenas, muchos jóvenes que están entrando en la industria. Es genial ver eso”.

Le sobreviven su esposa Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene y su nieto Tarlo.