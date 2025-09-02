El Corona Capital 2025 se divide y sale de CDMX: ¡Foo Fighters, Keane y Phoenix en otros estados!

El Corona Capital 2025 no se conformó con tomar el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este año, en el marco del centenario de la cerveza Corona, el festival más importante de música alternativa en México se expande con un nuevo concepto: Corona Capital Sessions, una gira de conciertos épicos en tres ciudades clave del país: Guadalajara, Mérida y Monterrey.

Y no es relleno. Son shows con nombres que por sí solos llenarían estadios: Keane, Phoenix, The Kooks, Passion Pit, Queens of the Stone Age y Foo Fighters, quienes celebran 30 años de rock crudo, emocional y directo a la vena.

El Corona Capital estará en otros estados de México / Redes Sociales

¿Dónde y cuándo serán las Corona Capital Sessions?

La primera parada será el 6 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, donde sonará la nostalgia de Keane y los himnos indie de Phoenix y The Kooks. Dos días después, el 8 de noviembre, Mérida recibirá al mismo combo, pero sumando al electro pop pegajoso de Passion Pit en el Estadio Carlos Iturralde.

¿Lo más poderoso? Monterrey. El 12 de noviembre, la ciudad será sacudida por un cartel brutal en el Estadio Banorte: Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth en una noche que promete ser histórica para el norte del país.

🎟️ Preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y Eticket, con preventa Banamex el 5 de septiembre a las 2:00 PM, y venta general al día siguiente.

Guadalajara, Mérida y Monterrey serán las nuevas sedes del Corona Capital / FB: @CoronaCapital

Un festival que ya no se queda en casa

“Presentamos un nuevo concepto que viene a ofrecer a los fans del festival del interior de la República Mexicana, una serie de shows que prometen ser simplemente increíbles e inolvidables”, anunció el festival.

Las Corona Capital Sessions permitirán a más fans disfrutar en vivo de actos de culto sin tener que viajar a la CDMX. Un cambio estratégico que busca descentralizar los festivales masivos y apostar por otras plazas con tradición musical.

Se busca que los festivales no se concentren solo en CDMX / FB:@CoronaCapital

Los regresos más esperados

Keane vuelve con todo su piano melancólico, encabezando las sesiones con su álbum “Hopes and Fears” como bandera. Phoenix será la cereza del pastel con su frescura y perfección francesa.

Para Guadalajara, el plus lo da The Kooks, mientras que Mérida bailará con Passion Pit y sus joyas electrónicas como “Sleepyhead” y “Little Secrets”.

Y en Monterrey, Dave Grohl y sus Foo Fighters pondrán el grito en el cielo con “Everlong”, “The Pretender” y más. Queens of the Stone Age traerá su stoner rock retorcido y sensual, y Jehnny Beth cerrará con una descarga femenina de post punk y catarsis.