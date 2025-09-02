Yandel se pone sinfónico: anuncia show único en CDMX

El icónico reguetonero puertorriqueño Yandel confirma su llegada a México con el revolucionario Sinfónico Tour, una propuesta cargada de fusión musical, que se presentará el 31 de enero de 2026 en el emblemático Auditorio Nacional.

Yandel regresa a México con un show sinfónico para 2026/IG: @yandel

Un concierto único: reguetón y orquesta en un solo escenario

Este show surge de su álbum vivo Yandel Sinfónico (2025), lanzado el pasado 3 de abril, que reúne 29 canciones emblemáticas como “Encantadora” y “Nunca Me Olvides”, reinterpretadas con arreglos orquestales que incluyen arpas, violines, flautas, trompetas y pianos.

Además, el proyecto está acompañado por un documental grabado con la Orquesta Sinfónica de la Florida International University, que muestra cómo Yandel "despoja sus mayores éxitos y los reconstruye con una nueva identidad sonora".

Su conexión con México

La Ciudad de México está entre las cinco urbes que más escuchan a Yandel, y México destaca como el país que más consume su música a nivel global. Como muestra de este vínculo, ofreció un concierto gratuito en CDMX el pasado 15 de septiembre con motivo del 214 aniversario del Grito de Independencia.

Boletos para el concierto

Asegura tu lugar en esta experiencia única y canta los clásicos del reguetón junto a Yandel. La Preventa Citibanamex estará disponible el próximo 3 de septiembre a partir de las 11:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 4 de septiembre. Los boletos podrán adquirirse en www.ticketmaster.com.mx o directamente en las taquillas de la Arena Ciudad de México.

La Preventa Citibanamex estará disponible el próximo 3 de septiembre/OCESA