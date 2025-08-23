Ninel Conde aclara su salida de LCDLF: “No me sacaron, me salí (por contrato)”

Ninel Conde ya no está en La casa de los famosos México, pero eso no significa que la hayan eliminado. Al menos así lo dejó claro en un video donde, entre risas y guiños con su amigo Mauricio Mejía, aseguró que su salida no fue por falta de votos, sino por una decisión propia… y contractual.

"Claro que votaron pero yo ya estaba muy cansada", dijo la cantante y actriz, quien reapareció en redes desde Miami tras abandonar el reality show. La declaración llegó justo después de que muchos fans cuestionaran su repentina salida y su gesto de desconcierto al ver que la puerta se abría hacia la calle y no hacia el interior de la casa.

Ninel Conde llevo maletas para estar dos meses en el reality / FB: @NinelConde|

Ninel Conde sale de La Casa de los Famosos

En el video, Conde relata cómo un policía le preguntó por qué llevaba tantas maletas: "Pues fíjese que estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas pero pues me salí a las tres semanas porque no aguanté", confesó entre risas.

Pero el detalle que más revuelo causó vino de su acompañante. Mauricio Mejía, sin filtros y en tono cómplice, soltó frases como: "Por contrato" y "Ya estaba firmado eso chavas, pa qué votaron". A lo que Ninel respondió divertida: "No me sacaron, me salieron, me salí", y hasta le pidió en broma que se callara.

La cantante dejó entrever que su salida ya estaba pactada / FB: @NinelConde|

Aunque su rostro en la gala de eliminación reveló sorpresa y hasta un poco de enojo, ahora parece más aliviada. Dijo sentirse conforme con su participación y, de paso, evitó dar más entrevistas —excepto las pactadas con Televisa y ViX— para disfrutar de su salida... anticipada o no, pero pactada.

