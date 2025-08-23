Disney abre su primera tienda oficial en México: conoce su ubicación y productos exclusivos

Con peluches, tazas, disfraces y hasta mercancía exclusiva de Star Wars, Marvel y Pixar, Walt Disney Company inauguró su primera tienda oficial en México. El lugar elegido fue el centro comercial Perisur, y ya está abierta todos los días de 11:00 a 21:00 horas.

“Sentimos que la tienda es perfecta para el mercado mexicano… va a tener productos exclusivos, diferenciados y únicos que les vamos a ofrecer a nuestros consumidores y a las familias en el mercado mexicano”, explicó Luis Lomelí, vicepresidente de Disney Consumer Products, en entrevista con El Financiero.

La tienda se encuentra en el centro comercial de Perisur / Redes Sociales|

400 metros de pura fantasía

La Disney Store cuenta con 400 metros cuadrados llenos de productos oficiales y zonas interactivas diseñadas para que los niños vivan una experiencia cercana a sus personajes favoritos.

Lomelí explicó que esta tienda es resultado del éxito que han tenido los espacios Disney dentro de Liverpool: “Hoy tenemos 70 espacios dentro de Liverpool donde comercializamos mercancía similar y ha sido muy exitosa”.

¿Qué vas a encontrar?

Si eres fan de corazón, prepárate: hay juguetes, peluches, ropa, artículos de colección, souvenirs de parques Disney y mercancía de temporada. Además, están disponibles productos únicos que solo se pueden encontrar aquí, incluidos los de las próximas películas del universo Disney.

Podrás encontrar mercancía exclusiva de Star Wars, Marvel y Pixar / Redes Sociales|

Ya viene la expansión

La buena noticia es que la magia no se quedará en CDMX. Lomelí adelantó que en septiembre abrirán una nueva tienda en Metepec, Estado de México, y que ya analizan otras plazas para 2026:

“El 2026 estamos evaluando diferentes plazas… sí estamos evaluando que vamos a expandir a diferentes ciudades, adicionalmente a la Ciudad de México”, indicaron.

Entre Mickey, fotos y fans emocionados, la apertura fue un éxito rotundo. Si eres de los que aún cree en la magia, ya sabes a dónde lanzarte.

La compañía espera abrir más tiendas en otros estados / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LORD PÁDEL NIEGA INTENTO DE HOMICIDIO: “YO LO ÚNICO QUE QUERÍA ERA SALVAR A MI HIJO”