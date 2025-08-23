Cierre vial en Reforma por película: afectaciones y alternativas en CDMX

Si pensabas pasearte este sábado por Paseo de la Reforma, mejor cambia de planes. Desde las 4:00 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde, los carriles centrales estarán completamente cerrados desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Diana Cazadora por la filmación de una película, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

El cierre no afecta los carriles laterales ni el servicio del Metrobús Línea 7, que sigue operando con normalidad. Así que si vas en transporte público, puedes respirar tranquilo.

Las calles que van al Angel también están cerradas / X: @OVIALCDMX|

Pero si vas en carro, ojo: también estará cerrada la calle Florencia a partir de Avenida Chapultepec y durante el mismo horario. La recomendación oficial es tomar rutas alternas como Niza, Río Lerma, Río Pánuco o Avenida Chapultepec para evitar quedarte atrapado en el caos.

Checa las rutas alternas para evitar contratiempos / X: @OVIALCDMX|

Filmación en secreto

Aunque no se revelaron detalles sobre la producción, ya es común que Reforma sea escenario de comerciales, series o películas tanto nacionales como internacionales. Como siempre, la magia del cine llega con tráfico incluido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene vigilancia en la zona para agilizar el tránsito, aunque la recomendación general es evitar la zona si no es urgente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene vigilancia en la zona / X: @OVIALCDMX|

