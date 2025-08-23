¿Shakira GRATIS en el Zócalo? El Gobierno de CDMX aclara si es cierto

¿Shakira en el Zócalo de la CDMX? Los rumores explotaron en redes sociales esta semana tras circular publicaciones que aseguraban que la colombiana ofrecería un concierto gratuito en la plancha capitalina, una vez que concluyera sus presentaciones en el Estadio GNP.

La posibilidad de ver a la intérprete de Ojos así sin pagar un solo peso volvió locos a sus fans, especialmente a quienes no alcanzaron boleto para su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México. Además, no suena tan descabellado: ya lo hizo en 2007, cuando ofreció un show gratuito con motivo de su Fijación Oral Tour.

Gobierno capitalino le baja la emoción a los fans

Sin embargo, el sueño se cayó en seco. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aclaró que la información que circula es completamente falsa.

“Con respecto de la publicación que circula en redes sociales sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que se trata de una NOTICIA FALSA y no se tiene programado ningún concierto masivo de entrada libre en la Ciudad de México con dicha artista”, indicó en un comunicado.

Así que no, por ahora no hay plan para que Shakira regrese al Zócalo, y mucho menos para dar un show gratuito como aquel de hace casi dos décadas.

Redes sociales sí… pero las oficiales

La dependencia también recordó que la única fuente confiable para saber si habrá o no conciertos masivos es su página oficial y sus redes sociales verificadas:

“Le recordamos a la ciudadanía que el único medio oficial de información sobre eventos culturales organizados por esta dependencia son nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México”, finalizó.

