VIDEOS: Lluvias en Querétaro dejan dos muertos, casas anegadas y autos flotando

Querétaro vivió una pesadilla bajo el agua. La fuerte lluvia registrada la tarde-noche del viernes dejó a su paso dos personas muertas, vehículos flotando, casas anegadas y calles convertidas en ríos.

Los estragos se reportaron en colonias como Villas de Santiago, Peñuelas, Menchaca, San Pedrito Peñuelas I y San José el Alto, al norte de la capital del estado. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil municipal, un canal pluvial se desbordó, provocando que dos personas fueran arrastradas por la corriente.

“Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron localizadas sin vida en la colonia Peñuelas”, informó la autoridad. El cadáver de la mujer fue hallado en la avenida Paseo Constitución, mientras que el del hombre apareció más adelante, en el camellón de Avenida Plateros y Paseo Constitución. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, y la Fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Las calles se convirtieron en ríos tras el desborde de un canal / Redes Sociales|

El agua no perdonó

Además de la tragedia humana, el aguacero dejó severas afectaciones. En la colonia Peñuelas, un vehículo fue arrastrado por la corriente en la calle Obreros, mientras que una unidad del sistema Qrobús quedó varada en Torneros. Las viviendas también resultaron afectadas por las inundaciones, donde las familias trataron de rescatar sus muebles y electrodomésticos.

En San Pedrito Peñuelas I, la calle Costureras quedó totalmente encharcada, y en la colonia Menchaca, vecinos denunciaron que el nivel del agua impidió por completo la circulación, dejando a varios atrapados en sus hogares. En el municipio de Corregidora, la avenida Candiles también sufrió inundaciones que complicaron severamente el tránsito vehicular.

Varios autos quedaron atrapados en los grandes encharcamientos / Redes Sociales|

Autoridades piden precaución

Protección Civil pidió a la población evitar zonas abiertas durante las lluvias, desconectar electrodomésticos y no tirar basura en las calles para evitar que coladeras se tapen.

Los vecinos, por su parte, solicitaron más atención de las autoridades y denunciaron que estos problemas se repiten año con año sin que se tomen medidas preventivas efectivas.

Menchaca en calle Río, tomen sus precauciones.#Querétaro hoy sufre una de sus peores lluvias mientras el gobernador @makugo anda de viaje en New York…. pic.twitter.com/0XuuLfrcYG — 𝐀𝐯𝐬𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 (@AvseFernando) August 23, 2025

No, no son ríos...



Son las calles de #Querétaro tras las intensas lluvias de esta noche.



Protección Civil informó que ya se encuentran atendiendo a la población. pic.twitter.com/tgVs3FNyYN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2025

#Querétaro | Después de la tormenta de anoche, cayó en unas horas lo que no había llovido en dos años. Así amaneció la zona de Pañuelas, en la capital queretana. Y debe quedar claro. Aunque construyan contenciones o cambien el pavimento, a la naturaleza jamás se le va a ganar. pic.twitter.com/V3wIdbsXm8 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) August 23, 2025

Villas de Santiago, una de las colonias más afectadas esta noche en #Querétaro.

Hace un par de meses el presidente municipal, @FeliFerMacias, presumía haber gastado más de 26 millones en rehabilitar calles.

Hoy están INUNDADAS otra vez. pic.twitter.com/T7O11O7jgR — 𝐀𝐯𝐬𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 (@AvseFernando) August 23, 2025

