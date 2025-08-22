Listas de Rutas RTP exclusivas para estudiantes de CDMX

El programa busca garantizar trayectos seguros y accesibles para estudiantes
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-22
Con Sendero Seguro, la RTP CDMX busca reforzar la movilidad y seguridad de los jóvenes
|
CDMX
| 22 Ago, 2025

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México mantiene activo el programa Sendero Seguro: Camino Seguro, que ofrece rutas exclusivas para estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y otros planteles de bachillerato y universidades.

RTP CDMX ofrece rutas exclusivas para estudiantes de UNAM, IPN y UAM | CDMX
Se trata de un servicio de bajo costo, sin paradas intermedias y con llegada directa a estaciones del Metro cercanas a cada escuela, cuyo objetivo es brindar mayor seguridad y promover la permanencia escolar entre jóvenes que enfrentan riesgos de violencia o limitaciones económicas.

 

Viajes seguros y accesibles para estudiantes

De acuerdo con Daniel Arcos Rodríguez, director de la RTP, este esquema ha operado por más de 14 años con buenos resultados:

“Muchos dejan la escuela por la inseguridad en sus barrios o porque la economía familiar no ayuda. Por eso tenemos estos dos propósitos: seguridad y accesibilidad”, explicó en entrevista con Chilango.

El servicio funciona de manera sencilla: los estudiantes abordan los autobuses dentro de sus planteles, muestran credencial vigente y pagan $4 con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Actualmente, el programa cuenta con 60 autobuses asignados que se utilizan temporalmente y luego regresan a sus recorridos regulares, lo que permite optimizar recursos.

El programa cuenta con 60 autobuses asignados|CDMX
Las 27 rutas de RTP para la comunidad estudiantil

El programa Sendero Seguro conecta directamente a preparatorias, CCH, facultades, campus de la UAM y del IPN con estaciones del Metro:

  • Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO): General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco
  • Facultad de Arte y Diseño (FAD): Universidad y Tasqueña
  • FES Zaragoza: Constitución de 1917
  • Preparatoria 1: Tulyehualco
  • Preparatoria 2: Pantitlán, Zaragoza, Iztacalco y Guelatao
  • Preparatoria 3: Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes
  • Preparatoria 4: Tacubaya
  • Preparatoria 5: El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5)
  • Preparatoria 6: General Anaya
  • Preparatoria 7: Chabacano
  • Preparatoria 8: Barranca del Muerto y Mixcoac
  • CCH Oriente: Santa Martha y Constitución de 1917
  • CCH Vallejo: Indios Verdes
  • CCH Sur: Barranca del Muerto
  • CCH Azcapotzalco: El Rosario y Popotla
  • UACM San Lorenzo: Constitución de 1917 y Tláhuac
  • UACM Cuautepec: Indios Verdes y La Raza
  • UAM Azcapotzalco: Ferrería, Tacuba y El Rosario
  • UAM Cuajimalpa: Tacubaya
  • UAM Iztapalapa: San Juan y Tepalcates
  • UAM Xochimilco: Lomas Estrella
  • Instituto Tecnológico de Iztapalapa: Constitución de 1917 y Tepalcates
  • UPN: Barranca del Muerto y Universidad
  • ENAH: Universidad
  • Casco Santo Tomás: La Raza
  • Voca 7 IPN: Santa Marta
  • CET 1 IPN: Villa de Aragón

Cada institución define los horarios de salida en turnos matutinos y vespertinos para cubrir la demanda de su comunidad.

 

