Listas de Rutas RTP exclusivas para estudiantes de CDMX

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México mantiene activo el programa Sendero Seguro: Camino Seguro, que ofrece rutas exclusivas para estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y otros planteles de bachillerato y universidades.
Se trata de un servicio de bajo costo, sin paradas intermedias y con llegada directa a estaciones del Metro cercanas a cada escuela, cuyo objetivo es brindar mayor seguridad y promover la permanencia escolar entre jóvenes que enfrentan riesgos de violencia o limitaciones económicas.
Viajes seguros y accesibles para estudiantes
De acuerdo con Daniel Arcos Rodríguez, director de la RTP, este esquema ha operado por más de 14 años con buenos resultados:
“Muchos dejan la escuela por la inseguridad en sus barrios o porque la economía familiar no ayuda. Por eso tenemos estos dos propósitos: seguridad y accesibilidad”, explicó en entrevista con Chilango.
El servicio funciona de manera sencilla: los estudiantes abordan los autobuses dentro de sus planteles, muestran credencial vigente y pagan $4 con la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Actualmente, el programa cuenta con 60 autobuses asignados que se utilizan temporalmente y luego regresan a sus recorridos regulares, lo que permite optimizar recursos.
Las 27 rutas de RTP para la comunidad estudiantil
El programa Sendero Seguro conecta directamente a preparatorias, CCH, facultades, campus de la UAM y del IPN con estaciones del Metro:
- Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO): General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco
- Facultad de Arte y Diseño (FAD): Universidad y Tasqueña
- FES Zaragoza: Constitución de 1917
- Preparatoria 1: Tulyehualco
- Preparatoria 2: Pantitlán, Zaragoza, Iztacalco y Guelatao
- Preparatoria 3: Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes
- Preparatoria 4: Tacubaya
- Preparatoria 5: El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5)
- Preparatoria 6: General Anaya
- Preparatoria 7: Chabacano
- Preparatoria 8: Barranca del Muerto y Mixcoac
- CCH Oriente: Santa Martha y Constitución de 1917
- CCH Vallejo: Indios Verdes
- CCH Sur: Barranca del Muerto
- CCH Azcapotzalco: El Rosario y Popotla
- UACM San Lorenzo: Constitución de 1917 y Tláhuac
- UACM Cuautepec: Indios Verdes y La Raza
- UAM Azcapotzalco: Ferrería, Tacuba y El Rosario
- UAM Cuajimalpa: Tacubaya
- UAM Iztapalapa: San Juan y Tepalcates
- UAM Xochimilco: Lomas Estrella
- Instituto Tecnológico de Iztapalapa: Constitución de 1917 y Tepalcates
- UPN: Barranca del Muerto y Universidad
- ENAH: Universidad
- Casco Santo Tomás: La Raza
- Voca 7 IPN: Santa Marta
- CET 1 IPN: Villa de Aragón
Cada institución define los horarios de salida en turnos matutinos y vespertinos para cubrir la demanda de su comunidad.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 23 de agosto de 2025 en CDMX y EDOMEX?