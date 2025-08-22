Listas de Rutas RTP exclusivas para estudiantes de CDMX

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México mantiene activo el programa Sendero Seguro: Camino Seguro, que ofrece rutas exclusivas para estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y otros planteles de bachillerato y universidades.

Se trata de un servicio de bajo costo, sin paradas intermedias y con llegada directa a estaciones del Metro cercanas a cada escuela, cuyo objetivo es brindar mayor seguridad y promover la permanencia escolar entre jóvenes que enfrentan riesgos de violencia o limitaciones económicas.

Viajes seguros y accesibles para estudiantes

De acuerdo con Daniel Arcos Rodríguez, director de la RTP, este esquema ha operado por más de 14 años con buenos resultados:

“Muchos dejan la escuela por la inseguridad en sus barrios o porque la economía familiar no ayuda. Por eso tenemos estos dos propósitos: seguridad y accesibilidad”, explicó en entrevista con Chilango.

El servicio funciona de manera sencilla: los estudiantes abordan los autobuses dentro de sus planteles, muestran credencial vigente y pagan $4 con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Actualmente, el programa cuenta con 60 autobuses asignados que se utilizan temporalmente y luego regresan a sus recorridos regulares, lo que permite optimizar recursos.

Las 27 rutas de RTP para la comunidad estudiantil

El programa Sendero Seguro conecta directamente a preparatorias, CCH, facultades, campus de la UAM y del IPN con estaciones del Metro:

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO): General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco

General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco Facultad de Arte y Diseño (FAD): Universidad y Tasqueña

Universidad y Tasqueña FES Zaragoza: Constitución de 1917

Constitución de 1917 Preparatoria 1: Tulyehualco

Tulyehualco Preparatoria 2: Pantitlán, Zaragoza, Iztacalco y Guelatao

Pantitlán, Zaragoza, Iztacalco y Guelatao Preparatoria 3: Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes

Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes Preparatoria 4: Tacubaya

Tacubaya Preparatoria 5: El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5)

El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5) Preparatoria 6: General Anaya

General Anaya Preparatoria 7: Chabacano

Chabacano Preparatoria 8: Barranca del Muerto y Mixcoac

Barranca del Muerto y Mixcoac CCH Oriente: Santa Martha y Constitución de 1917

Santa Martha y Constitución de 1917 CCH Vallejo: Indios Verdes

Indios Verdes CCH Sur: Barranca del Muerto

Barranca del Muerto CCH Azcapotzalco: El Rosario y Popotla

El Rosario y Popotla UACM San Lorenzo: Constitución de 1917 y Tláhuac

Constitución de 1917 y Tláhuac UACM Cuautepec: Indios Verdes y La Raza

Indios Verdes y La Raza UAM Azcapotzalco: Ferrería, Tacuba y El Rosario

Ferrería, Tacuba y El Rosario UAM Cuajimalpa: Tacubaya

Tacubaya UAM Iztapalapa: San Juan y Tepalcates

San Juan y Tepalcates UAM Xochimilco: Lomas Estrella

Lomas Estrella Instituto Tecnológico de Iztapalapa: Constitución de 1917 y Tepalcates

Constitución de 1917 y Tepalcates UPN: Barranca del Muerto y Universidad

Barranca del Muerto y Universidad ENAH: Universidad

Universidad Casco Santo Tomás: La Raza

La Raza Voca 7 IPN: Santa Marta

Santa Marta CET 1 IPN: Villa de Aragón

Cada institución define los horarios de salida en turnos matutinos y vespertinos para cubrir la demanda de su comunidad.

