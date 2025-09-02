¡Toma precauciones! Ciclón Lorena podría impactar como huracán en México en estas fechas

El ciclón tropical Lorena sigue fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano, y podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas. El Gobierno Federal emitió una alerta preventiva para la población del noroeste del país, especialmente en Baja California Sur y Sonora, donde se prevé que toque tierra entre el viernes y sábado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, Lorena se localizó este martes a 360 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste.

El posible huracán Lorena podría tocar tierra este fin de semana / FREEPIK

Lluvias torrenciales y vientos intensos

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, advirtió que Lorena, junto con el monzón mexicano y una vaguada en altura, provocará lluvias torrenciales con acumulados de hasta 350 mm en los próximos días.

“Podría impactar entre el viernes y el sábado en la costa occidental de Baja California Sur”, informó.

Las lluvias más intensas se prevén en el sur de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con vientos de entre 100 a 120 km/h en zonas costeras. Además, el oleaje podría alcanzar entre 4.5 y 6 metros en el litoral occidental de Baja California Sur.

Baja California Sur y Sonora podrían verse afectados por el huracán Lorena / Especial

Se debilitaría tras tocar tierra

Según los modelos meteorológicos, tras impactar en Baja California Sur, Lorena cruzará la península y podría llegar a las costas de Sonora el sábado. Se espera que en tierra pierda fuerza gradualmente.

La CNPC llamó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y tomar medidas de prevención. Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación, enfatizó:

“La autoprotección es la mejor herramienta para salvaguardar la vida. Ninguna medida preventiva sobra: cada acción suma para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y comunidades. Protegernos frente a los fenómenos hidrometeorológicos es responsabilidad de todas y todos”.

Las autoridades piden estar atentos a los reportes de Protección Civil / Especial